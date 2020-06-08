В Италии хотят восстановить построенную в XII веке деревню Фабрике ди Кареджине, которая находится на дне озера Вальи.

Местные чиновники задумались о том, чтобы сделать деревню туристической достопримечательностью. Это может произойти уже в 2021 году, пишет CNN.

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Что произошло с деревней

Фабрике ди Кареджине была затоплена в 1946 году для строительства плотины для гидроэлектростанции.

Когда деревню затопили, в ней был 31 дом, где проживало 146 человек. Жителей расселили, а на месте Фабрике ди Кареджине создали искусственное озеро Вальи.

Под воду ушел целый городок / Фото skynews

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Почему "призрак"

Деревню называют призраком, так как с момента затопления ее видели всего 4 раза – озеро осушали для ремонта ГЭС. Это было в 1958, 1974, 1983 и 1994 годах.

Деревню могут открыть для туристов уже в 2021 году / Фото MeteoWeek

Что сохранилось

В Фабрике ди Кареджине, несмотря на длительное затопление, сохранились каменные дома, кладбище и церковь.

Сейчас ведутся переговоры между местными властями и энергетической компанией Enel, которая владеет ГЭС и озером Вальи. Стороны обсуждают возможность осушения озера.