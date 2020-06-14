Сэкономить на счетах за коммунальные услуги, а также комфортно пережить зиму поможет утепление квартиры. Большинство владельцев занимаются этим именно в теплый сезон, чтобы заблаговременно подготовиться к холодам.

Утеплить квартиру можно и снаружи, и внутри. Чаще вопрос поднимается в старом жилом фонде, так как в новых домах застройщики продумывают этот момент еще на этапе проектирования, пишет dom.ria.

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Источники теплопотерь

К ним относятся:

стены;

окна;

двери;

вентиляция;

полы.

Теплопотери приводят к плесени, сквознякам и порче имущества. В такой ситуации грамотное утепление жилья сделает микроклимат оптимальным, и позволит экономить на жилищно-коммунальных услугах.

Замена окон

Самый простой способ утепления жилья. В зависимости от местного климата нужно выбрать двойной или тройной стеклопакет. Климатические клапаны на оконных рамах позволят циркуляцию воздуха без необходимости постоянного проветривания помещения. Выбирая окна, предпочтение лучше отдать надежным известным брендам.

Если нет возможности заменить окна, можно установить уплотнитель на оконных рамах и наклеить теплосберегающую пленку на стекло.

Утепление квартиры поможет экономить на платежах за коммуналку / Фото all.biz

Утепление дверей

Если входная дверь низкого качества, ее лучше заменить на новую – двойную. Внешняя металлическая возьмет на себя защитную роль, а внутренняя выполнит функции звуко- и теплоизолятора.

Также, чтобы снизить теплопотери, можно использовать щетки для дверей. Их устанавливают при помощи зажима, клейкой ленты или саморезов внизу полотна. Рекомендуется использовать плотные материалы. В случае, если под дверью есть щель, можно сделать порог.

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Утепление пола и потолков

Наиболее необходимый шаг для собственников жилья на первом и последнем этажах, так как рядом находятся подвал и чердак.

Чтобы утеплить потолок стороны комнат на последнем этаже для начала нужно выровнять поверхность. Во избежания появление плесени стоит сделать слой гидроизоляции, который заделывается специальными смесями. Также необходимо установить специальный каркас, на который будет крепиться утеплитель (пенопласт, минеральная вата или пенополиэтилен). Важный нюанс – утепление со стороны комнаты уменьшит высоту потолков примерно на 15-30 см.

Утепление пола в жилье на первом этаже происходит по стандартной схеме:

выравнивание или новая бетонная стяжка;

нанесение гидроизоляции и специальной смеси;

установка каркаса;

укладка утеплителя.

Также можно сделать теплый пол – водяной, электрический или инфракрасный.

Утепление стен может быть внешним и внутренним / Фото media.price

Утепление стен

Бывает двух видов: внешнее и внутреннее.

Чаще всего в качестве утеплителя используются:

пенопласт (недорогой, простой в монтаже, легкий, но хрупкий);

экструдированный пенополистирол (долговечный, прочный, но пожароопасный);

минеральная вата в плитах (хорошая тепло- и звукоизоляция, но цены высокая).

Внутреннее утепление стен

Вариант подходит, если квартира находится вблизи лестничной клетки или шахты лифта. Минус такого процесса – уменьшение площади жилья и риск образования плесени и грибка внутри помещения. Перед началом работ стены нужно обработать антисептиками и далее использовать качественную пароизоляционную пленку, провести герметизацию всех швов и стыков. При монтаже утеплитель должно полностью соприкасаться со стеной.

Внешнее утепление

Самый дорогой и одновременно самый эффективный способ сохранения тепла. Для хорошего результата лучше утеплять все квартиры в доме, а не только одну. Чтобы работа была сделана качественно, лучше обратиться к профессионалам.