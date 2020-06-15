Ремонт – процесс, который рано или поздно настигнет собственника жилья. Каждый владелец недвижимости задается вопросом, когда лучше начинать работы и какие параметры для этого важны.

Когда лучше начинать ремонт владельцам жилья в новостройках и обитателям вторичной недвижимости, пишет dom.ria.

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Дизайн-проект

Если вы заказывали дизайн-проект, стоит дождаться его готовности. Это позволит вам сэкономить денежные средства и время, а также увидеть, как жилье будет выглядеть по окончанию работ.

Накоплена необходимая сумма

Ремонт – удовольствие не из дешевых. Чтобы в процессе не возникло неудобств в виде нехватки средств, лучше накопить нужную сумму и лишь потом ввязываться в это дело. Для того, чтобы рассчитать время начала ремонта, нужно составить смету.

Лето – идеальное время для ремонта / Фото kapitel

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Смета

Если вы заказывали дизайн-проект, смета уже входит в эту работу. Она учитывает несколько факторов, влияющих на расходы:

тип и состояние жилья (новостройка или вторичная недвижимость);

метраж;

местоположение (влияет на доставку материалов);

тип ремонта (капитальный или косметический);

материалы;

строительная бригада.

Важно – к получившейся в смете сумме нужно добавить 10-20% на непредвиденные расходы.

Усадка дома

Этот момент важен, если жилье находится в новостройке. Новые дома через некоторое время проседают, что может обернуться трещинами в штукатурке или стяжке. В таком случае лучше подождать около 6 месяцев после введения объекта в эксплуатацию.

Оптимальный сезон

Время начала ремонтных работ зависит от масштаба правок. Наиболее для этого подходят весна и лето, а вот подготовку можно начать зимой. В частности:

заказать дизайн-проект; купить необходимые материалы; согласовать планировку; найти хорошую бригаду.

Летом рекомендуется заниматься следующими работами:

поклейка;

покраска;

укладка полов;

монтаж потолков.

В теплый период поверхности сохнут быстрее и равномерно, поэтому это время отлично подходит для проведения косметического ремонта.