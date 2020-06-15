Когда лучше начинать ремонт
Ремонт – процесс, который рано или поздно настигнет собственника жилья. Каждый владелец недвижимости задается вопросом, когда лучше начинать работы и какие параметры для этого важны.
Когда лучше начинать ремонт владельцам жилья в новостройках и обитателям вторичной недвижимости, пишет dom.ria.
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Дизайн-проект
Если вы заказывали дизайн-проект, стоит дождаться его готовности. Это позволит вам сэкономить денежные средства и время, а также увидеть, как жилье будет выглядеть по окончанию работ.
Накоплена необходимая сумма
Ремонт – удовольствие не из дешевых. Чтобы в процессе не возникло неудобств в виде нехватки средств, лучше накопить нужную сумму и лишь потом ввязываться в это дело. Для того, чтобы рассчитать время начала ремонта, нужно составить смету.
Лето – идеальное время для ремонта / Фото kapitel
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Смета
Если вы заказывали дизайн-проект, смета уже входит в эту работу. Она учитывает несколько факторов, влияющих на расходы:
- тип и состояние жилья (новостройка или вторичная недвижимость);
- метраж;
- местоположение (влияет на доставку материалов);
- тип ремонта (капитальный или косметический);
- материалы;
- строительная бригада.
Важно – к получившейся в смете сумме нужно добавить 10-20% на непредвиденные расходы.
Усадка дома
Этот момент важен, если жилье находится в новостройке. Новые дома через некоторое время проседают, что может обернуться трещинами в штукатурке или стяжке. В таком случае лучше подождать около 6 месяцев после введения объекта в эксплуатацию.
Оптимальный сезон
Время начала ремонтных работ зависит от масштаба правок. Наиболее для этого подходят весна и лето, а вот подготовку можно начать зимой. В частности:
- заказать дизайн-проект;
- купить необходимые материалы;
- согласовать планировку;
- найти хорошую бригаду.
Летом рекомендуется заниматься следующими работами:
- поклейка;
- покраска;
- укладка полов;
- монтаж потолков.
В теплый период поверхности сохнут быстрее и равномерно, поэтому это время отлично подходит для проведения косметического ремонта.