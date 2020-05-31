Талантливые архитекторы представили свои проекты на крупнейшем международном конкурсе A' Design Award & Competition. Лучшие работы попадают в особую "книгу почета".

Победителей выбирали по нескольким критериям – уникальность, инновационность, влияние на общество, энергоэффективность и экологичность. 24 канал подобрал фото самых интересных проектов.

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Cloud of Luster

Часовня "Сияющее облако" открылась в японском городе Химэдзи в 2019 году. В ней проводятся церемонии бракосочетания. По словам автора – архитектора Тецуя Мацумото, это место позволяет сконцентрироваться на самих молодоженах.

Пространство часовни открыто / Фото Stirling Elmendorf / Tetsuya Matsumoto / A' Design Award and Competition

Hill Wind Hotel & Resort

Курортно-гостиничный комплекс построен в 2019 году в уезде Аньцзи (Китай). Регион славится бамбуковыми рощами и множеством "зеленых" строений. По задумке авторов, отель похож на облака из бумаги и напоминает гнездо. Окна комплекса выходят на лес.

Отель-гнездо построили в Китае / Фото Song Ye and Xinghao Liu / Huafang Wang / A' Design Award and Competition

Ranwu

Кемпинг построен в 2010 году в горах Тибета на высоте почти 4 тысячи метров. Для строительства использовалась сборная стальная конструкция. Форма строения напоминает орла, который расправляет крылья у озера Ранву (в честь него и назван отель).

Форма кемпинга напоминает орла / Фото Arch-exist Photography / Arch-Hermit / A' Design Award and Competition

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Muh Shoou Xixi Hotel

Отель находится в Ханчжоу (Китай). Его название переводится как "последний плод". По традиции фермеры оставляют его на дереве, чтобы через год был хороший урожай. Здесь отдыхающие могут насладиться атмосферой диких болот, а также выбрать пешие и водные маршруты для прогулок.

Гостиница называется "Последний плод" / Фото SHIROMIO Studio, Three Wind, ZHOU Yijin / Shawn Cheung - GOA / A' Design Award and Competition

Park Zoo Hotel

Открылся в 2018 году в Ханчжоу (Китай). В его стенах находятся разноцветные таблетки, которые напоминают о тестировании новых лекарств на лабораторных животных. В интерьер вписаны фигуры зверей, однако в глаза они не бросаются. По словам дизайнера Ли Сян, люди часто смотрят на проблемы не под тем углом.

В стенах отеля можно разглядеть таблетки / Фото: Shao Feng / Xiang Li / A' Design Award and Competition

Sorec Horse Park

Строится в Рабате (Марокко) с 2019 года. При строительстве используются экологические материалы, чтобы не оказывать пагубного влияния на окружающую среду. По словам главного архитектора Вики Чана, двускатная крыша напоминает скачущего коня.

Лошадь на крыше стала изюминкой здания / Фото Avoid Obvious Architects / Vicky Chan / A' Design Award and Competition