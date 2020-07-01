1% населения планеты готовится к возможному апокалипсису. Спортивные звезды, руководители хедж-фондов и IT-компаний имеют бункеры в своих домах. Считается, что у Билла Гейтса их даже несколько.

Если сказать фразу "бункер для конца света", то воображение быстро нарисует ряды коек, кипы пищи и бетонные стены. Напряжение из-за угрозы массового вымирания актуально на уровне времен холодной войны. Но нынешние укрытия очень отличаются, пишет CNN.

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Отмечают растущий спрос на структуры, которые защищают от любого риска, будь то глобальная пандемия, астероид или Третья Мировая. А в то же время они должны предоставлять все люксовые услуги.

"Бункер вашего отца или деда не был столь комфортным", – говорит Роберт Висино, СЕО компании Vivos и бизнесмен в сфере недвижимости. Vivos строит укрытия высокого класса во всем мире: "Они были серые, металлические, как корабль или что-то военное. А правда в том, что человечество не сможет долгое время выживать в столь спартанских условиях".

Дизайн интерьера для конца света



Номер в современном подземном бункере / Фото CNN

Влияние избрания Трампа Гарри Линч, глава техасской компании Rising S отмечает: продажи в 2016 году их искусственных люксовых бункеров выросли на 700% по сравнению с 2015 годом. А со времени выборов президента США Трампа продажи взлетели на 300%.

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Rising S делает стальные бункеры, которые должны служить поколениям людей, могут хранить годовой запас продуктов и выдерживать землетрясения. Vivos подтверждают это: распродали все места в спальных бункерах в 2019 году как либералам так и консерваторам.

Когда некоторые желают жить в бункере самому, другие требуют создания условий более похожих на реальный мир, где несколько семей могут быть рядом. Часто используют старые военные или ракетные бункеры, которые построили США или СССР. Если их строить сегодня, это обошлось бы в сотни миллионов долларов. Такие локации могут выстоять после ядерного удара, некоторые имеют электростанции, системы очистки воды и воздуха (от радиации, био/химического оружия).

Кое-где можно встретить даже сады для выращивания овощей и фруктов прямо под землей. Относительно необходимых профессий, таких как врач или учитель, то над этим в США тоже уже работают, чтобы создать полностью автономные сообщества. Но не только техникой и людьми, потому что дизайн и наполнение тоже крайне важно.



Как должно быть внутри бункера VivosxPoint / Фото terravivos

Бункеры будущего Один из крупнейших комплексов расположен в Блэк Хиллз. В зависимости от прихотей заказчика место в укрытии Один из крупнейших комплексов расположен в Блэк Хиллз. В зависимости от прихотей заказчика место в укрытии VivosxPoint может стоить от 25 тысяч (минималистичное жилье) до 200 тысяч долларов (люксовое жилье) США. В этом комплексе в штате Южная Дакота 575 мест. Ранее сооружения служили Армии США до 1967 года и могут вместить до 5 тысяч человек. Там будут расположены театр, школьные классы, сады, медицинская клиника, спа и тренажерный зал.



Вход в бункер Survival Condo / Фото Archinect

Другая фирма – Survival Condo – имеет два бывших ракетных комплекса в Канзасе, где в 1960-х базировались ракеты "Атлас" с ядерными боеголовками. "Нашим клиентам продают еще один загородный дом, который в то же время – укрепленный ядерный бункер, – рассказывает руководитель Ларри Холл. – Это позволяет им инвестировать в актив, а не в расходы".

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Конечно, есть разные версии: от маленького бункера на 83 кв.м. с полуэтажом до огромного на 334 кв.м. за 4,5 млн долларов США. Локации доступны для владельцев в любое время, независимо от того, действительно ли надвигается какая-то угроза.

Внутри – театр, бар, библиотека, магазин, бассейн. В отличие от других, в этом сооружении действует ассоциация, которая устанавливает правила. Во время настоящей чрезвычайной ситуации, владельцы будут вынуждены работать несколько часов в сутки.

Новая жизнь хранилищ в Европе



Внутри Vivos Europa One / Фото Vivos

Для тех, кому такой вариант кажется отдаленным от природы или недостаточно роскошным, есть другой – Vivos Europa One, который называют "современным ковчегом Ноя". Он расположен в Германии, в бывшем хранилище оружия.

Бункер "выковыряли" с твердой породы, он предлагает 34 частные резиденции на 232 кв.м. каждая с возможностью добавить второй этаж. Тогда общая площадь составит около 500 кв.м.

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В отличие от США, бункеры в Германии продаются пустыми, каждый владелец должен сам обставить его как захочет. Среди доступных опций – бассейн. Роберт Висино сравнивает персональные бункеры с подземными яхтами и даже рекомендует нанимать дизайнеров, работавших с реальными кораблями.

"Большинство этих людей имеет дорогие яхты, поэтому они знакомы с ними. У них есть вкус, понимание и видение, как все должно выглядеть в конце", – рассказал он. Через укрытие проложена трамвайная линия, которая может доставлять жителей с одного конца Europa One на другой. Внутри можно посетить рестораны, театр, магазины с кофе, бассейн и игровые зоны.

У нас есть все услуги как дома, но также большинство из тех, когда вы не дома,

– объясняет Висино.

В соседней Чехии тоже есть вариант, он называется Oppidum – "самый большой бункер для миллиардеров на всей планете", как его рекламируют. Он находится в чрезвычайно секретном месте, когда там был совместный проект СССР и Чехословакии, который начали строить только в 1984 году. То есть "Оппидум" – самый молодой из бункеров "Судного Дня".

Интересно, что в Чехии есть наземное имение и гигантский подземный комплекс на 7153 кв.м! От опций указанных выше, "Оппидум" выделяет наличие хранилища для вина.

Хотя многие говорят, что эти структуры не нужны, особенно люксовые, разработчики не согласны. Они на год или на больше, говорит Роберт Висино и добавляет: лучше они будут комфортными.