Государственные регистраторы при регистрации прав на недвижимость в Украине будут проходить дополнительную идентификацию с помощью одноразового пароля.

Эти меры определило Министерство юстиции. Приказ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, пишет Лига.Закон.

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Что изменится

Госрегистраторов при проведении сделок по недвижимости в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество обяжут проходить дополнительную проверку с помощью одноразового пароля.

Департамент нотариата и госрегистрации совместно с Департаментом госисполнительной службы и техническим администратором Госреестра вещных прав на недвижимое имущество должны:

разработать график подключения государственных регистраторов к средству дополнительной идентификации с использованием одноразового пароля;

подключения государственных регистраторов к средству дополнительной идентификации с использованием одноразового пароля; разместить график на сайте Министерства юстиции и довести его до сведения территориальных органов министерства;

территориальных органов министерства; принять другие меры, нужные для реализации приказа в определенные сроки.

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Кроме того, госрегистраторам заблокируют доступ к реестру, если они в соответствии с графиком не подключат средства дополнительной идентификации с использованием одноразового пароля.

Госрегистраторов обяжут проходить дополнительную идентификацию / Фото odessamedia