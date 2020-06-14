В Украине усилили безопасность при проведении сделок с недвижимостью
Государственные регистраторы при регистрации прав на недвижимость в Украине будут проходить дополнительную идентификацию с помощью одноразового пароля.
Эти меры определило Министерство юстиции. Приказ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, пишет Лига.Закон.
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Что изменится
Госрегистраторов при проведении сделок по недвижимости в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество обяжут проходить дополнительную проверку с помощью одноразового пароля.
Департамент нотариата и госрегистрации совместно с Департаментом госисполнительной службы и техническим администратором Госреестра вещных прав на недвижимое имущество должны:
- разработать график подключения государственных регистраторов к средству дополнительной идентификации с использованием одноразового пароля;
- разместить график на сайте Министерства юстиции и довести его до сведения территориальных органов министерства;
- принять другие меры, нужные для реализации приказа в определенные сроки.
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Кроме того, госрегистраторам заблокируют доступ к реестру, если они в соответствии с графиком не подключат средства дополнительной идентификации с использованием одноразового пароля.
Госрегистраторов обяжут проходить дополнительную идентификацию / Фото odessamedia