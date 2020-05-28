Квартиры в новостройках: от чего зависит цена

В Украине цена квадратного метра в разных жилых комплексах, которые строятся, существенно отличается. Она зависит от ряда факторов.

Значение имеет не только готовность объекта, но и расположение новостройки, технология строительства, класс дома и прочее, пишет dom.ria.

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Что влияет на ценообразование

Класс новостройки

Стоимость квадратного метра зависит от класса ЖК – эконом, комфорт, комфорт плюс, бизнес, премиум и т.д.

Расположение объекта

Чем ближе к центру ведется строительство – тем выше цена. Так же все зависит от населенного пункта. Жилье в столице всегда дороже, чем в других городах.

Репутация и имидж застройщика

Если компания, которая строит ЖК, является новичком на рынке, жилье, как правило, продается по более низким ценам. Это связано с тем, что инвесторы опасаются рисков и приобретают жилье у уже известных застройщиков.

Цена квадратного метра зависит от множества нюансов / Фото kmb

Инфраструктура

Жилье вблизи от станции метро, остановок транспорта, торговых и развлекательных центров, парков и прочего – всегда выше в цене.

Технология строительства

В Украине строят панельное жилье (самое доступное по цене), монолитное (средний диапазон цен) и кирпичное (считается самым надежным и относится к высокому сегменту цен). В зависимости от технологии строительства цена за квадратный метр может отличаться на 10-20%.

Расположение ЖК играет значительную роль в ценообразовании / Фото vechirnij.kiev

Комфорт ЖК

Сюда можно отнести паркинги, количество лифтов, стоянки, сигнализации, видеонаблюдение, консьерж, охрана, детские площадки на территории и пр.

Планировки и этаж

Стоимость квартир с удачными планировками немного выше, чем у другого жилья. При этом, нужно учесть, что недвижимость на первых и последних этажах обходится дешевле.

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Степень готовности объекта

Один из основных факторов, влияющих на цену жилья. К примеру, цена квартиры в объекте на стадии котлована может быть ниже на 30-40%, чем в подобном доме, который уже введен в эксплуатацию.

Отделка и ремонт

Выбирая жилье, есть возможность выбрать квартиру без отделки (внутренние работы не проводятся застройщиком), с предчистовой отделкой (внутри сделаны стяжка пола, штукатурка стен, проведены коммуникации) или с ремонтом (отделочные работы, установка сахтехники, межкомнатных дверей и иногда даже мебель и техника). В зависимости от этих характеристик цена может отличаться на 15-30% (с ремонтом разница будет выше).