Квартира за городом: все за, против и стоит ли покупать

Многие покупатели жилья оказываются перед выбором – квартира в черте города или в загородном комплексе. У каждого варианта есть свои как плюсы, так и минусы.

В последнее время недвижимость за городом пользуется большой популярностью из-за своей ценовой доступности. Однако есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание, выбирая такую квартиру, пишет dom.ria.

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Преимущества квартиры за городом

меньшая стоимость жилья, чем в городе

менее плотная застройка

приближенность к природе – озера, реки, парки вблизи ЖК

экология

отсутствие в населенном пункте пробок и шума мегаполиса

более низкие тарифы ЖКХ

Квартиры в области часто выбирают семьи с детьми или молодые пары. Такой выбор гораздо бюджетнее, чем жилье в городе. Однако у такой недвижимости есть и минусы, которые нужно учесть до покупки.

ЖК в области привлекают своей доступностью в сравнении с жильем в городе /Фото novostroykitut

Недостатки жилья за городом

удаленность от работы

пробки по пути в город

цены на проезд в общественном транспорте (если предстоит поездка в город)

инфраструктура не сравнится с условиями в городе

меньше количество ТРЦ, ресторанов, кафе

риски плотной застройки в будущем

Стоит ли приобретать жилье за городом, стоит решить, исходя из этих нюансов. Если же вы определились, что этот вариант вам подходит, нужно учесть несколько моментов.

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