Квартира за городом: все за, против и стоит ли покупать
Многие покупатели жилья оказываются перед выбором – квартира в черте города или в загородном комплексе. У каждого варианта есть свои как плюсы, так и минусы.
В последнее время недвижимость за городом пользуется большой популярностью из-за своей ценовой доступности. Однако есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание, выбирая такую квартиру, пишет dom.ria.
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Преимущества квартиры за городом
- меньшая стоимость жилья, чем в городе
- менее плотная застройка
- приближенность к природе – озера, реки, парки вблизи ЖК
- экология
- отсутствие в населенном пункте пробок и шума мегаполиса
- более низкие тарифы ЖКХ
Квартиры в области часто выбирают семьи с детьми или молодые пары. Такой выбор гораздо бюджетнее, чем жилье в городе. Однако у такой недвижимости есть и минусы, которые нужно учесть до покупки.
ЖК в области привлекают своей доступностью в сравнении с жильем в городе /Фото novostroykitut
Недостатки жилья за городом
- удаленность от работы
- пробки по пути в город
- цены на проезд в общественном транспорте (если предстоит поездка в город)
- инфраструктура не сравнится с условиями в городе
- меньше количество ТРЦ, ресторанов, кафе
- риски плотной застройки в будущем
Стоит ли приобретать жилье за городом, стоит решить, исходя из этих нюансов. Если же вы определились, что этот вариант вам подходит, нужно учесть несколько моментов.
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Что важно при выборе квартиры в загородном ЖК
- Изучить репутацию застройщика (посмотреть его готовые проекты, пообщаться с жильцами)
- Проверить законность строительства, разрешительную документацию, права на землю и тип договора
- Уточнить, какие еще объекты предусмотрены по плану
- Узнать о коммуникациях
- Проверить, какие тарифы на услуги ЖКХ в уже введенных объектах.