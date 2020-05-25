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Квартира за городом: все за, против и стоит ли покупать

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Жилье за городом имеет свои преимущества
Жилье за городом имеет свои преимущества / nid

Многие покупатели жилья оказываются перед выбором – квартира в черте города или в загородном комплексе. У каждого варианта есть свои как плюсы, так и минусы.

В последнее время недвижимость за городом пользуется большой популярностью из-за своей ценовой доступности. Однако есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание, выбирая такую квартиру, пишет dom.ria.

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Преимущества квартиры за городом

  • меньшая стоимость жилья, чем в городе
  • менее плотная застройка
  • приближенность к природе – озера, реки, парки вблизи ЖК
  • экология
  • отсутствие в населенном пункте пробок и шума мегаполиса
  • более низкие тарифы ЖКХ

Квартиры в области часто выбирают семьи с детьми или молодые пары. Такой выбор гораздо бюджетнее, чем жилье в городе. Однако у такой недвижимости есть и минусы, которые нужно учесть до покупки.

ЖК в области привлекают своей доступностью в сравнении с жильем в городе /Фото novostroykitut

Недостатки жилья за городом

  • удаленность от работы
  • пробки по пути в город
  • цены на проезд в общественном транспорте (если предстоит поездка в город)
  • инфраструктура не сравнится с условиями в городе
  • меньше количество ТРЦ, ресторанов, кафе
  • риски плотной застройки в будущем

Стоит ли приобретать жилье за городом, стоит решить, исходя из этих нюансов. Если же вы определились, что этот вариант вам подходит, нужно учесть несколько моментов.

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Что важно при выборе квартиры в загородном ЖК

  1. Изучить репутацию застройщика (посмотреть его готовые проекты, пообщаться с жильцами)
  2. Проверить законность строительства, разрешительную документацию, права на землю и тип договора
  3. Уточнить, какие еще объекты предусмотрены по плану
  4. Узнать о коммуникациях
  5. Проверить, какие тарифы на услуги ЖКХ в уже введенных объектах.
Автор: Наталия Бережная
Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Недвижимость Первичный рынок недвижимости Продажа недвижимости Новостройки
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