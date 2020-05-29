В Лондоне купили один из самых дорогих домов: как он выглядит внутри и снаружи

Роскошный особняк приобрел неназванный российский бизнесмен. Недвижимость обошлась ему в почти 19 миллионов долларов.

Крупнейшая с момента начала карантина в Лондоне сделка состоялась после "виртуального тура" через интернет. Покупатель потребовал от всех сторон подписать соглашение о неразглашении его имени, пишет The Times.

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По данным издания, россиянин является владельцем "ведущей энергетической группы", а в доме будет проживать с подругой и детьми от предыдущего брака.

Дом расположен в центре города / Фото vibesintl

Особняк площадью более 600 кв.м. находится в центре Лондона на Олд Квин-стрит, 26, недалеко от Сент-Джеймсского парка.

В нем есть пять спален, кабинет, библиотека, клубная комната с террасой на крыше, три зала для приемов и зимний сад с видом на парк.

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Неназванный миллиардер подыскивал жилье с начала года и увидел дом во время "виртуального тура".

Сделку окрестили самой крупной с начала пандемии / Фото vibesintl

Дизайн в шикарной недвижимости выполнен Николой Фонтанеллой из бюро Argent Design. Он известен тем, что занимался дизайном интерьеров для Мадонны, Наоми Кэмпбелл и Гая Ричи.

Одна из пяти спален / Фото vibesintl