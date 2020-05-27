Мансардный этаж в доме: секреты обустройства комнаты под крышей
Мансардный этаж довольно редко есть в городских квартирах, но часто встречается в загородных комплексах или частных домах.
У такого жилья есть свои особенности, однако оно подойдет для любых нужд – как для спальни или детской, так и для ванной комнаты. 24 канал рассказывает, как сделать идеальную мансарду.
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Особенности
Обустройство мансардного помещения требует особого подхода. Если вы приняли решение делать этаж жилым, необходимо обратить внимание на такие моменты:
Количество свободного пространства
От этого зависит дизайн и вид будущей комнаты. Просчеты и дизайн-проект нужно подготовить заранее, однако строго после отделочных работ (после них площадь может уменьшиться).
При правильном проект мансарда может стать светлой гостиной / Фото decorateme
Крыша
Перед ремонтом под жилую зону, ее стоит утеплить. Это можно сделать с помощью гипсокартона. Важно учесть, что утеплитель и отделка могут уменьшить площадь помещения по 20-25 см со всех сторон.
Освещение
Мансарда является довольно темным местом, поэтому нужно предусмотреть дополнительные источники света.
Отделка
Рекомендуется не утяжелять потолок и стены тяжелыми покрытиями. Их можно заменить красивой обшивкой, обоями или гипсокартоном.
Детская комната на чердаке выглядит уютно и стильно / Фото archidea
Цветовая гамма
Учитывая, что чердак считается темным помещением, предпочтение стоит отдать светлым и пастельным оттенкам.
Звуко- и теплоизоляция
На мансардный этаж звуки (шум дождя, птицы на крыше) проникают гораздо лучше, чем на другие, поэтому стоит позаботиться о шумоизоляции.
Помещение можно зонировать с помощью стеклянных дверей / Фото design-homes
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Что учесть при обустройстве
- интерьер нельзя перегружать габаритным и броским декором;
- не ставить лишнюю мебель;
- шторы или занавески должны быть легкими;
- пространство можно зонировать с помощью светильников;
- отделка помещения должна быть из легких материалов;
- центр мансарды лучше не перегружать и оставить свободной;
- мебель лучше расставить вдоль стен;
- деревянные балки можно оставить в натуральном виде.
Ванная комната в светлых тонах выглядит достаточно гармонично / Фото trizio
На мансардном этаже также можно обустроить спортзал, столовую, домашнюю библиотеку, творческую мастерскую или ванную комнату.