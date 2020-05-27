Мансардный этаж в доме: секреты обустройства комнаты под крышей

Мансардный этаж довольно редко есть в городских квартирах, но часто встречается в загородных комплексах или частных домах.

У такого жилья есть свои особенности, однако оно подойдет для любых нужд – как для спальни или детской, так и для ванной комнаты. 24 канал рассказывает, как сделать идеальную мансарду.

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Особенности

Обустройство мансардного помещения требует особого подхода. Если вы приняли решение делать этаж жилым, необходимо обратить внимание на такие моменты:

Количество свободного пространства

От этого зависит дизайн и вид будущей комнаты. Просчеты и дизайн-проект нужно подготовить заранее, однако строго после отделочных работ (после них площадь может уменьшиться).

При правильном проект мансарда может стать светлой гостиной / Фото decorateme

Крыша

Перед ремонтом под жилую зону, ее стоит утеплить. Это можно сделать с помощью гипсокартона. Важно учесть, что утеплитель и отделка могут уменьшить площадь помещения по 20-25 см со всех сторон.

Освещение

Мансарда является довольно темным местом, поэтому нужно предусмотреть дополнительные источники света.

Отделка

Рекомендуется не утяжелять потолок и стены тяжелыми покрытиями. Их можно заменить красивой обшивкой, обоями или гипсокартоном.

Детская комната на чердаке выглядит уютно и стильно / Фото archidea

Цветовая гамма

Учитывая, что чердак считается темным помещением, предпочтение стоит отдать светлым и пастельным оттенкам.

Звуко- и теплоизоляция

На мансардный этаж звуки (шум дождя, птицы на крыше) проникают гораздо лучше, чем на другие, поэтому стоит позаботиться о шумоизоляции.

Помещение можно зонировать с помощью стеклянных дверей / Фото design-homes

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Что учесть при обустройстве

интерьер нельзя перегружать габаритным и броским декором;

не ставить лишнюю мебель;

шторы или занавески должны быть легкими;

пространство можно зонировать с помощью светильников;

отделка помещения должна быть из легких материалов;

центр мансарды лучше не перегружать и оставить свободной;

мебель лучше расставить вдоль стен;

деревянные балки можно оставить в натуральном виде.

Ванная комната в светлых тонах выглядит достаточно гармонично / Фото trizio

На мансардном этаже также можно обустроить спортзал, столовую, домашнюю библиотеку, творческую мастерскую или ванную комнату.