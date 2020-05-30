Голливудские звезды Мила Кунис и Эштон Кутчер решили продать свою первую недвижимость, расположенную в элитном месте в Беверли-Хиллз. Пара достраивает новый большой дом в том же районе.

Мила Кунис и Эштон Кутчер приобрели особняк в районе Hidden Valley в 2014 году за 10,2 миллионов долларов. На момент продажи недвижимость оценили в 14 миллионов долларов, пишет Mansion Global.

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Что внутри

В доме, площадь которого составляет около 700 квадратных метров, есть пять спален и пять ванных комнат.

Участок вокруг доме засажен плакучими ивами / Фото realtor.com

На минус первом этаже расположена гостевая спальня, спа-центр с сауной и винный погреб, на первом этаже – просторный обеденный зал, кухня и гостиная с камином. Также в особняке есть второй этаж. Там находятся еще четыре спальни.

Шикарный особняк построен в 1999 году / Фото realtor.com

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Недвижимость оборудована рабочим кабинетом и тренажерным залом. В зеленом дворе есть просторная терраса, большой бассейн и зона для барбекю. В интерьере использовалась мебель из красного дерева.

В доме есть просторная кухня с камином / Фото realtor.com

Во время карантина пара с двумя детьми проживает в другой резиденции, которая находится на берегу океана, в городе Карпинтерия.

В доме – 5 спален / Фото realtor.com

Кто живет рядом

Будущие владельцы дома Кунис и Кутчера станут соседями Кэмерон Диас, Кэти Перри, Адель, Николь Кидман и Дженнифер Лоуренс.

Мила Кунис и Эштон Кутчер поженились в 2015 году. Голивудская пара воспитывает сына и дочь.