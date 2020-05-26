Налог на недвижимость: стало известно о серьезной проблеме

В Украине местные бюджеты теряют 2 млрд гривен ежегодно из-за неуплаты налога на недвижимое жилое и нежилое имущество.

Это связано с тем, что в Государственном реестре прав на недвижимое имущество отсутствует около 40% объектов, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Сколько получил бюджет

По итогам 2019 года от уплаты налога на недвижимое имущество в местные бюджеты поступило 4,9 млрд гривен, а в 2018 году – 3,7 млрд гривен.

Что делать местным властям

Минфин рекомендовал органам местного самоуправления заняться информационным наполнением Госреестра прав на недвижимое имущества и перенести архивные данные в электронную базу.

Таким образом налоговые органы получат обоснования для начисления обязательств. Это в свою очередь позволит получить в местные бюджеты в 2021 году около 2 млрд гривен.

Местные бюджеты недополучили 2 млрд гривен / Фото ЛУН

Какая недвижимость облагается налогом

Квартиры площадью более 60 кв. м и дома площадью свыше 120 кв. м. В исчислениях учитывается общая площадь недвижимости, а не жилая. Налог оплачивается за "лишние" квадраты.

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К примеру, если в собственности квартира площадью 75 кв. м, оплатить необходимо будет за 15 кв. м (75-60=15).

Для владельцев и дома, и квартиры совокупная льготная площадь – до 180 кв. м. То есть, если дом 110 кв. м и квартира 60 кв. м – налог не взымается.

Также существует так называемый "налог на роскошь". Он оплачивается в случае, если площадь кватиры больше 300 кв. м, а дома – более 600 кв. м. В таком случае сумма налога возрастает на 25 тысяч гривен за каждый такой объект.