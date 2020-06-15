В Украине могут изменить правила начисления налога на недвижимость и отвязать его от метража жилья.

На сегодняшний день суммы налога на недвижимость рассчитываются в зависимости от площади квартир и домов, однако это не соответствует практике развитых стран, заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью изданию Сегодня.

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Нельзя облагать недвижимость исходя из ее метража. Если мы обратимся к истории, то у нас был очажный сбор, был налог на окна, и сейчас у нас есть налог на "метры". Это абсолютно не соответствует экономической стоимости объекта и не соответствует практике развитых стран, – отметил Гетманцев.

Как хотят рассчитывать налог

По словам Гетманцева, налог на недвижимость должен быть привязан к экономической стоимости объекта.

В Верховной Раде готовят законопроект, который изменит схему рассчета налога, однако когда заработает новая система пока неизвестно.

Налог на недвижимость хотят подвязать к стоимости объекта / Фото zi.ua

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Какая недвижимость облагается налогом сейчас

Квартиры площадью более 60 кв. м и дома площадью свыше 120 кв. м. В исчислениях учитывается общая площадь недвижимости, а не жилая. Налог оплачивается за "лишние" квадраты.

К примеру, если в собственности квартира площадью 75 кв. м, оплатить необходимо будет за 15 кв. м (75-60=15).

Для владельцев и дома, и квартиры совокупная льготная площадь – до 180 кв. м. То есть, если дом 110 кв. м и квартира 60 кв. м – налог не взымается.

Также существует так называемый "налог на роскошь". Он оплачивается в случае, если площадь кватиры больше 300 кв. м, а дома – более 600 кв. м. В таком случае сумма налога возрастает на 25 тысяч гривен за каждый такой объект.

Ранее в Министерстве финансов Украины заявили, что в Государственном реестре прав на недвижимое имущество отсутствует около 40% объектов. В связи с этим, местные бюджеты теряют 2 млрд гривен ежегодно из-за неуплаты налога на недвижимое жилое и нежилое имущество.