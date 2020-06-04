Названы лучшие страны для инвестиций в недвижимость
В 2020 году лучшими странами для инвестиций в жилье являются Колумбия, Черногория и Болгария. Оценка проводилась по нескольким критериям.
Всего в список попали 25 стран. Украины среди них нет, сообщает компания Remote Ventures, составившая рейтинг.
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Кто попал в рейтинг
- Колумбия
- Черногория
- Болгария
- Венгрия
- Чили
- Панама
- Малайзия
- Коста-Рика
- Латвия
- Никарагуа
- Уругвай
- Мальта
- Кипр
- Турция
- Эквадор
- Белиз
- Камбоджа
- Португалия
- Испания
- Греция
- Мексика
- Марокко
- Доминикана
- Бразилия
- Барбадос
Украины в рейтинге не оказалось / Фото remoteventures
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В Колумбии самая низкая стоимость жизни / Фото Pixabay
Как оценивали
Среди критериев, которые анализировались: рост ВВП, стоимость жизни, процесс получения визы, гражданства или ВНЖ, цены на недвижимость, курс местной валюты по отношению к доллару, востребованность туризма, политическая стабильность, жилищное законодательство.
Стоимость жизни и цены на недвижимость
Самые низкие цены на жилье оказались в Никарагуа, Эквадоре, Марокко, Черногории и Коста-Рике.
Самая дешевая жизнь – в Колумбии. За ней следуют Марокко, Турция, Мексика и Болгария.