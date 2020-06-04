В 2020 году лучшими странами для инвестиций в жилье являются Колумбия, Черногория и Болгария. Оценка проводилась по нескольким критериям.

Всего в список попали 25 стран. Украины среди них нет, сообщает компания Remote Ventures, составившая рейтинг.

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Кто попал в рейтинг

Колумбия Черногория Болгария Венгрия Чили Панама Малайзия Коста-Рика Латвия Никарагуа Уругвай Мальта Кипр Турция Эквадор Белиз Камбоджа Португалия Испания Греция Мексика Марокко Доминикана Бразилия Барбадос

Украины в рейтинге не оказалось / Фото remoteventures

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В Колумбии самая низкая стоимость жизни / Фото Pixabay

Как оценивали

Среди критериев, которые анализировались: рост ВВП, стоимость жизни, процесс получения визы, гражданства или ВНЖ, цены на недвижимость, курс местной валюты по отношению к доллару, востребованность туризма, политическая стабильность, жилищное законодательство.

Стоимость жизни и цены на недвижимость

Самые низкие цены на жилье оказались в Никарагуа, Эквадоре, Марокко, Черногории и Коста-Рике.

Самая дешевая жизнь – в Колумбии. За ней следуют Марокко, Турция, Мексика и Болгария.