Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 замедлила темпы роста объема рынка мировой недвижимости. В 2020 году показатель может вырасти всего на 1,6%.

В 2019 году объем рынка составил 1,76 трлн долларов, а в текущем прогнозируется – 1,79 трлн долларов, говорится в исследовании, опубликованном на портале Research and Markets.

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Почему замедлился рост

Эксперты связывают низкие темпы роста с проблемами в мировой экономике, которые возникли из-за COVID-19 и ограничений, введенных из-за массового распространения инфекции.

По данным Research and Markets, в 2019 году 32% арендного рынка недвижимости было сосредоточено в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а 29% – в Западной Европе.

По мнению специалистов, в 2021 году темпы могут возобновиться, а в 2023 – достичь 2,2 трлн долларов.

В 2023 году объем мирового рынка недвижимости может достичь 2,22 трлн долларов / Фото Herrfilm, Pixabay

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Что в Украине

В Украине карантин из-за COVID-19 также появлиял на рынок недвижимости – активность на рынке жилья снизилась на 70-80%, а операции по купле/продаже осуществляли лишь те, кто договорился до эпидемии.

Как заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита, покупатели ожидают снижения цен, однако владельцы квадратных метров пока не готовы идти им на уступки.