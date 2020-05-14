Обед с впечатляющим видом на океан: фото интерьера гостевого домика в Японии

Недалеко от города Йокогама, на восточном побережье Японии, построили гостевой домик, где из столовой открывается вид на Тихий океан. Само сооружение построено в формате большой лоджии. Интерьер здесь сделан в пастельных цветах.

Апартаменты здесь построены над заливом Сагами, где 100-футовый крейсер может пройти непосредственно рядом, пишет Archdaily.

К слову: Интерьер дома для большой семьи: как предоставить приватность каждом демонстрируют в Индии – фото

Архитекторы разместили главный вход со стороны, выходящей к океану, рассматривая подход на корабле так же, как в Венеции.



Камин удачно вписался в интерьер дома / фото: Archdaily

Лоджия со стороны выглядит как двор между двумя зданиями, который накрыт крышей. Он выполняет функцию гостиной и столовой, имеет 5-метровые панорамных окна с видом на океан.

Внутри дизайнеры использовали экологические материалы. Что до тонов, то дизайнеры ориентировались на пастельные и кремовые цвета. На переднем дворе обустроили большой бассейн.

Читайте также: Не разрушать, а восстанавливать: обновленный дизайн столетнего дома в Японии

Смотрите больше фото гостевого дома в Японии:

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке