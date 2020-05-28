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Объединение кухни с гостиной: названы преимущества и недостатки

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Ремонт в квартире
Объединение гостиной с кухней сделает жилье просторнее / gearbestblog

В последнее время довольно часто в квартирах объединяют кухонную и гостиную зоны. Это позволяет расширить жилое пространство.

Однако перед началом ремонта, необходимо оценить все плюсы и минусы такой перепланировки, пишет dom.ria.

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Преимущества

  • расширение пространства, которого порой недостаточно не только для размещения всего необходимого, но и для времяпрепровождения семьи;
  • возможность разместить больше мебели, техники и мест для хранения;
  • демонтаж стены наполнит помещение светом и воздухом;
  • место для просторной обеденной зоны;
  • большая кухня-гостиная будет выглядеть гораздо стильнее и уютнее, чем крошечное помещение.

Объединение кухни и гостиной позволит вместить больше мебели / Фото remoo

Минусы объединения

  • разрешение для объединения комнат;
  • для перепланировки понадобится частичный или полный демонтаж, что влечет за собой сложные ремонтные работы;
  • кухонные запахи будут проникать в гостиную, этот вопрос не решит даже мощная вытяжка;
  • шум во время готовки (миксер, блендер, вытяжка и пр.) будет доноситься в зону отдыха;
  • быстрое загрязнение (крошки, капли и т.д.) объединенной зоны;
  • зонирование понадобится для комфортного проживания после перепланировки;
  • дополнительное освещение.

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Пастельные оттенки сделают помещение стильным и просторным / Фото houzz

Что нужно учесть

  1. расположение коммуникаций (газ, свет, вентиляция и пр);
  2. подбор качественных и практичных отделочных материалов;
  3. цветовая гамма должна сочетаться во всей зоне;
  4. подбор встроенной техники, кухонного гарнитура и мягкой мебели;
  5. дополнительные источники света.

Перед ремонтом стоит тщательно спланировать ход действий и составить дизайн-проект. Это поможет избежать ошибок в ходе перепланировки и разочарования в окончательном результате.

Автор: Наталия Бережная
Теги: Ремонт Вторичный рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Новости рынка недвижимости Недвижимость Ремонт и дизайн
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