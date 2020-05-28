Объединение кухни с гостиной: названы преимущества и недостатки

В последнее время довольно часто в квартирах объединяют кухонную и гостиную зоны. Это позволяет расширить жилое пространство.

Однако перед началом ремонта, необходимо оценить все плюсы и минусы такой перепланировки, пишет dom.ria. Актуально Как выбрать сантехнику для кухни: основные правила и нюансы Преимущества расширение пространства , которого порой недостаточно не только для размещения всего необходимого, но и для времяпрепровождения семьи;

, которого порой недостаточно не только для размещения всего необходимого, но и для времяпрепровождения семьи; возможность разместить больше мебели , техники и мест для хранения;

, техники и мест для хранения; демонтаж стены наполнит помещение светом и воздухом;

наполнит помещение светом и воздухом; место для просторной обеденной зоны;

для просторной обеденной зоны; большая кухня-гостиная будет выглядеть гораздо стильнее и уютнее, чем крошечное помещение. Объединение кухни и гостиной позволит вместить больше мебели / Фото remoo Минусы объединения разрешение для объединения комнат;

для объединения комнат; для перепланировки понадобится частичный или полный демонтаж , что влечет за собой сложные ремонтные работы;

, что влечет за собой сложные ремонтные работы; кухонные запахи будут проникать в гостиную, этот вопрос не решит даже мощная вытяжка;

будут проникать в гостиную, этот вопрос не решит даже мощная вытяжка; шум во время готовки (миксер, блендер, вытяжка и пр.) будет доноситься в зону отдыха;

во время готовки (миксер, блендер, вытяжка и пр.) будет доноситься в зону отдыха; быстрое загрязнение (крошки, капли и т.д.) объединенной зоны;

(крошки, капли и т.д.) объединенной зоны; зонирование понадобится для комфортного проживания после перепланировки;

понадобится для комфортного проживания после перепланировки; дополнительное освещение. Читайте Как обустроить маленькую кухню: лучшие идеи Пастельные оттенки сделают помещение стильным и просторным / Фото houzz Что нужно учесть расположение коммуникаций (газ, свет, вентиляция и пр); подбор качественных и практичных отделочных материалов; цветовая гамма должна сочетаться во всей зоне; подбор встроенной техники, кухонного гарнитура и мягкой мебели; дополнительные источники света. Перед ремонтом стоит тщательно спланировать ход действий и составить дизайн-проект. Это поможет избежать ошибок в ходе перепланировки и разочарования в окончательном результате.