Объединение кухни с гостиной: названы преимущества и недостатки
В последнее время довольно часто в квартирах объединяют кухонную и гостиную зоны. Это позволяет расширить жилое пространство.
Однако перед началом ремонта, необходимо оценить все плюсы и минусы такой перепланировки, пишет dom.ria.
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Преимущества
- расширение пространства, которого порой недостаточно не только для размещения всего необходимого, но и для времяпрепровождения семьи;
- возможность разместить больше мебели, техники и мест для хранения;
- демонтаж стены наполнит помещение светом и воздухом;
- место для просторной обеденной зоны;
- большая кухня-гостиная будет выглядеть гораздо стильнее и уютнее, чем крошечное помещение.
Объединение кухни и гостиной позволит вместить больше мебели / Фото remoo
Минусы объединения
- разрешение для объединения комнат;
- для перепланировки понадобится частичный или полный демонтаж, что влечет за собой сложные ремонтные работы;
- кухонные запахи будут проникать в гостиную, этот вопрос не решит даже мощная вытяжка;
- шум во время готовки (миксер, блендер, вытяжка и пр.) будет доноситься в зону отдыха;
- быстрое загрязнение (крошки, капли и т.д.) объединенной зоны;
- зонирование понадобится для комфортного проживания после перепланировки;
- дополнительное освещение.
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Что нужно учесть
- расположение коммуникаций (газ, свет, вентиляция и пр);
- подбор качественных и практичных отделочных материалов;
- цветовая гамма должна сочетаться во всей зоне;
- подбор встроенной техники, кухонного гарнитура и мягкой мебели;
- дополнительные источники света.
Перед ремонтом стоит тщательно спланировать ход действий и составить дизайн-проект. Это поможет избежать ошибок в ходе перепланировки и разочарования в окончательном результате.