Обои: виды, их преимущества и недостатки
Обои – популярный отделочный материал для стен жилого помещения. Несмотря на огромный выбор других материалов, они остаются лидером.
На сегодняшний день обои бывают нескольких видов, которые отличаются между собой как внешне, так и практичностью, рассказывает 24 канал.
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Виды
Бумажные
Считаются самым бюджетным вариантом отделки стен. Существуют:
- однослойные (симплекс) отличаются тонкостью и небольшим весом;
- многослойные (дуплекс) – тяжелее и плотнее, имеют красивое теснение и рисунки.
Плюсы бумажных обоев
- огромный выбор оттенков и принтов;
- экологичность;
- хорошая циркуляцию воздуха.
Минусы
- сложные в поклейке – полотна могут размокать, желтеть и пузыриться;
- не влагоустойчивые;
- срок эксплуатация – всего 4-5 лет;
- быстрая потеря цвета в случае попадания солнечных лучей.
Бумажные обои имеют короткий срок эксплуатации / Фото bouw
Флизелиновые обои
Высококачественные полотна из нетканных плотных материалов с полиэстером в составе.
Преимущества
- устойчивость к химическим и механическим повреждениям;
- износостойкость;
- простота в поклейке и уходе;
- соответствие требованиям пожарной безопасности.
Недостатки
- высокая цена;
- ограниченный выбор оттенков и принтов.
Флизелиновые обои – недешевое удовольствие / Фото stroy-podskazka
Виниловые
Обои виниловые на флизелине состоят из двух слоев:
- основа из флизелина, которая крепится к стене;
- верхний слой из поливинилхлорида.
Виниловые обои бывают вспененными и горячего тиснения.
Плюсы
- длительный срок эксплуатации;
- износостойкость;
- скрывают дефекты стен;
- простота в уходе.
Минусы
- отсутствует циркуляция воздуха;
- выделяют ядовитые вещества в процессе горения;
- сложности в поклейке;
- высокая цена.
Виниловые обои отличаются износостойкостью / Фото dizajngid
Текстильные обои
Состоят из двух слоев:
- основа (флизелин или бумага);
- декоративный слой из текстиля (это может быть шелк, лен, велюр или хлопок).
Преимущества
- дорогой вид;
- устойчивость к солнечным лучам;
- тепло- и шумоизоляция;
- сокрытие дефектов стен.
Недостатки
- высокая цена;
- сложность в поклейке и уходе;
- притягивают пыль;
- впитывают запахи.
Текстильные обои скрывают дефекты стен / Фото pro100jremont
Стеклообои
Считаются одними из самых дорогих.
Плюсы
- привлекательный внешний вид;
- огнестойкость;
- длительный срок эксплуатации;
- экологичность;
- циркуляция воздуха;
- влагоустойчивость;
- прочность.
Минус – высокая цена.
Стеклообои считаются одними из самых дорогих / Фото trizio
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Жидкие обои
Производятся на основе клеевого состава с добавлением бумаги и декоративных элементов.
Преимущества
- сокрытие дефектов на стенах;
- простота в поклейке, ремонте и демонтаже.
- возможность скрыть дефекты на поверхности стены;
- простота в ремонте и демонтажа.
Недостатки
- чувствительность к влаге;
- ограниченный выбор оттенков.
Жидкие обои чувствительны к влаге / Фото best-stroy
Бамбуковые
На 100% состоят из экологических компонентов, поэтому подходят для любого помещения.
Плюсы
- стильный вид;
- длительный срок эксплуатации;
- простота в поклейке и уходе;
- тепло- и шумоизоляция.
Недостатки
- высокая стоимость;
- ограниченный выбор.
Бамбуковые обои отличаются простотой в уходе / Фото kharkov-for-rent
Также существуют фотообои. Они являются подвидом бумажных, виниловых или флизелиновых полотен с изображениями и принтами.
Преимущества
- огромный ассортимент принтов и рисунков;
- стильный вид;
- износостойкость;
- устойчивость к влаге;
Минусы
- высокая цена;
- сложности в поклейке.
Фотообои достаточно износостойки / Фото posterix
При выборе обоев для жилого помещения, необходимо ориентироваться на указанные характеристики и учитывать преимущества и недостатки конкретного вида. Несмотря на описанные нюансы, обои остаются самым популярным отделочным материалом для стен.