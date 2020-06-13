Обои – популярный отделочный материал для стен жилого помещения. Несмотря на огромный выбор других материалов, они остаются лидером.

На сегодняшний день обои бывают нескольких видов, которые отличаются между собой как внешне, так и практичностью, рассказывает 24 канал.

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Виды

Бумажные

Считаются самым бюджетным вариантом отделки стен. Существуют:

однослойные (симплекс) отличаются тонкостью и небольшим весом; многослойные (дуплекс) – тяжелее и плотнее, имеют красивое теснение и рисунки.

Плюсы бумажных обоев

огромный выбор оттенков и принтов;

экологичность;

хорошая циркуляцию воздуха.

Минусы

сложные в поклейке – полотна могут размокать, желтеть и пузыриться;

не влагоустойчивые;

срок эксплуатация – всего 4-5 лет;

быстрая потеря цвета в случае попадания солнечных лучей.

Бумажные обои имеют короткий срок эксплуатации / Фото bouw

Флизелиновые обои

Высококачественные полотна из нетканных плотных материалов с полиэстером в составе.

Преимущества

устойчивость к химическим и механическим повреждениям;

износостойкость;

простота в поклейке и уходе;

соответствие требованиям пожарной безопасности.

Недостатки

высокая цена;

ограниченный выбор оттенков и принтов.

Флизелиновые обои – недешевое удовольствие / Фото stroy-podskazka

Виниловые

Обои виниловые на флизелине состоят из двух слоев:

основа из флизелина, которая крепится к стене; верхний слой из поливинилхлорида.

Виниловые обои бывают вспененными и горячего тиснения.

Плюсы

длительный срок эксплуатации;

износостойкость;

скрывают дефекты стен;

простота в уходе.

Минусы

отсутствует циркуляция воздуха;

выделяют ядовитые вещества в процессе горения;

сложности в поклейке;

высокая цена.

Виниловые обои отличаются износостойкостью / Фото dizajngid

Текстильные обои

Состоят из двух слоев:

основа (флизелин или бумага); декоративный слой из текстиля (это может быть шелк, лен, велюр или хлопок).

Преимущества

дорогой вид;

устойчивость к солнечным лучам;

тепло- и шумоизоляция;

сокрытие дефектов стен.

Недостатки

высокая цена;

сложность в поклейке и уходе;

притягивают пыль;

впитывают запахи.

Текстильные обои скрывают дефекты стен / Фото pro100jremont

Стеклообои

Считаются одними из самых дорогих.

Плюсы

привлекательный внешний вид;

огнестойкость;

длительный срок эксплуатации;

экологичность;

циркуляция воздуха;

влагоустойчивость;

прочность.

Минус – высокая цена.

Стеклообои считаются одними из самых дорогих / Фото trizio

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Жидкие обои

Производятся на основе клеевого состава с добавлением бумаги и декоративных элементов.

Преимущества

сокрытие дефектов на стенах;

простота в поклейке, ремонте и демонтаже.

возможность скрыть дефекты на поверхности стены;

простота в ремонте и демонтажа.

Недостатки

чувствительность к влаге;

ограниченный выбор оттенков.

Жидкие обои чувствительны к влаге / Фото best-stroy

Бамбуковые

На 100% состоят из экологических компонентов, поэтому подходят для любого помещения.

Плюсы

стильный вид;

длительный срок эксплуатации;

простота в поклейке и уходе;

тепло- и шумоизоляция.

Недостатки

высокая стоимость;

ограниченный выбор.

Бамбуковые обои отличаются простотой в уходе / Фото kharkov-for-rent

Также существуют фотообои. Они являются подвидом бумажных, виниловых или флизелиновых полотен с изображениями и принтами.

Преимущества

огромный ассортимент принтов и рисунков;

стильный вид;

износостойкость;

устойчивость к влаге;

Минусы

высокая цена;

сложности в поклейке.

Фотообои достаточно износостойки / Фото posterix

При выборе обоев для жилого помещения, необходимо ориентироваться на указанные характеристики и учитывать преимущества и недостатки конкретного вида. Несмотря на описанные нюансы, обои остаются самым популярным отделочным материалом для стен.