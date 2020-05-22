Как обустроить маленькую кухню: лучшие идеи

В новостройках все чаще планируют просторные кухни, но в старом жилом фонде это помещение довольно маленькое. В связи с этим каждая хозяйка задается вопросом: как избежать захламленности и разместить все необходимое.

При правильном подходе это место можно сделать просторным, светлым и уютным, пишет РБК-Недвижимость.

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Бюджетные приемы для маленькой кухни

Зонировать пространство

перенести обеденную зону в комнату

дверь заменить раздвижной или сделать арку

объединить кухню с гостиной или лоджией

Правильно выбрать мебель

Это позволит визуально расширить помещение.

в узкую кухню удачно впишется гарнитур вдоль стены

в квадратной – лучше использовать угловое расположение

Уместно использовать выдвижные рабочие поверхности, откидные столы, складные стулья, полки-трансформеры, скамьи со встроенными ящиками.

Любое помещение можно сделать идеальным / Фото gd-home

Подоконник

Может служить продолжением столешницы, полкой для посуды или цветов. Узкий подоконник часто переделывают в барную стойку или обеденный стол. Стоит учесть два нюанса:

если под подоконником есть батарея – в столешнице нужны отверстия для циркуляции воздуха. Это поможет уберечь мебель от образования плесени; длинные шторы придется заменить на укороченные занавески или жалюзи.

Бытовая техника

Должна быть встроенной – это поможет сэкономить место. Если кухня очень маленькая, стоит присмотреться к мини-технике – узкой посудомоечной машине и варочной поверхности на 2 конфорки.

Холодильник можно вынести из кухни на балкон, лоджию, в кладовку или спрятать в шкаф.

Светлые оттенки сделают помещение просторнее / Фото gd-home

Цвета и фактура

Мебель лучше подобрать светлых тонов. Белый цвет визуально добавляет простора маленькой кухне. Можно сочетать глянцевые и матовые поверхности и разные материалы (стекло, зеркало, дерево, кирпич).

В пастельной кухне рекомендуется сделать яркие акценты (посуда, полки, полотенца, вазы, комнатные растения). Использоваться должно не более двух-трех цветов.

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Важную роль играет освещение – здесь будут уместными точечные светильники, подсветка и бра над рабочей поверхностью, а люстру лучше разместить не в центре комнаты, а над столом.

Обеденную зону можно перенести в гостиную / Фото gd-home

Места для хранения

Дополнительные полки можно разместить над дверью, холодильником и рабочей поверхностью.

Узкое пространство между стеной и холодильником идеально подойдет для хранения консервов, специй и соусов.

В гарнитуре не помешают выкатные или вращающиеся полки, а на панели – магнитные доски для крепления банок со специями и ножей.