Как обустроить маленькую кухню: лучшие идеи
В новостройках все чаще планируют просторные кухни, но в старом жилом фонде это помещение довольно маленькое. В связи с этим каждая хозяйка задается вопросом: как избежать захламленности и разместить все необходимое.
При правильном подходе это место можно сделать просторным, светлым и уютным, пишет РБК-Недвижимость.
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Бюджетные приемы для маленькой кухни
Зонировать пространство
- перенести обеденную зону в комнату
- дверь заменить раздвижной или сделать арку
- объединить кухню с гостиной или лоджией
Правильно выбрать мебель
Это позволит визуально расширить помещение.
- в узкую кухню удачно впишется гарнитур вдоль стены
- в квадратной – лучше использовать угловое расположение
Уместно использовать выдвижные рабочие поверхности, откидные столы, складные стулья, полки-трансформеры, скамьи со встроенными ящиками.
Любое помещение можно сделать идеальным / Фото gd-home
Подоконник
Может служить продолжением столешницы, полкой для посуды или цветов. Узкий подоконник часто переделывают в барную стойку или обеденный стол. Стоит учесть два нюанса:
- если под подоконником есть батарея – в столешнице нужны отверстия для циркуляции воздуха. Это поможет уберечь мебель от образования плесени;
- длинные шторы придется заменить на укороченные занавески или жалюзи.
Бытовая техника
Должна быть встроенной – это поможет сэкономить место. Если кухня очень маленькая, стоит присмотреться к мини-технике – узкой посудомоечной машине и варочной поверхности на 2 конфорки.
Холодильник можно вынести из кухни на балкон, лоджию, в кладовку или спрятать в шкаф.
Светлые оттенки сделают помещение просторнее / Фото gd-home
Цвета и фактура
Мебель лучше подобрать светлых тонов. Белый цвет визуально добавляет простора маленькой кухне. Можно сочетать глянцевые и матовые поверхности и разные материалы (стекло, зеркало, дерево, кирпич).
В пастельной кухне рекомендуется сделать яркие акценты (посуда, полки, полотенца, вазы, комнатные растения). Использоваться должно не более двух-трех цветов.
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Важную роль играет освещение – здесь будут уместными точечные светильники, подсветка и бра над рабочей поверхностью, а люстру лучше разместить не в центре комнаты, а над столом.
Обеденную зону можно перенести в гостиную / Фото gd-home
Места для хранения
Дополнительные полки можно разместить над дверью, холодильником и рабочей поверхностью.
Узкое пространство между стеной и холодильником идеально подойдет для хранения консервов, специй и соусов.
В гарнитуре не помешают выкатные или вращающиеся полки, а на панели – магнитные доски для крепления банок со специями и ножей.