Переезд в новую квартиру: что обязательно нужно купить

Переезжая в новое жилье, важно наполнить его необходимыми предметами. Часто по привычке перевозят и те вещи, с которыми давно пора попрощаться.

Однако есть и важные мелочи, которые обязательно нужно взять в новую жизнь, пишет dom.ria.

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Текстиль для дома

2-3 комплекта постельного белья (можно взять в спокойных тонах, тогда оно впишется в любой интерьер)

полотенца для ванной и кухни (белые полотенца считаются классикой, однако яркие – практичнее и могут стать акцентом в квартире)

одеяла, подушки

плед, покрывало, чехлы на мебель

шторы или занавески

Кухонная утварь

Минимальный набор, который пригодится – комплект кастрюль и сковородок, ножи и доски, сковородки разного диаметра, миски, лопатки, половник и другие мелочи.

Бытовая техника

Выбор зависит от того, чем привыкла пользоваться хозяйка. Это может быть посудомоечная машина, мультиварка, хлебопечка, кухонный комбайн, миксер, блендер, кофемолка, соковыжималка и пр.

Переезжая в новое жилье, не стоит брать с собой не нужные вещи / Фото passion

Тарелки и чашки

Это может быть любимый сервиз или просто собранный поштучно набор. Переезд – тот случай, когда пора избавиться от щербатой или битой посуды и приобрести новую. Также пригодятся контейнеры для хранения.

Аптечка

Должна быть в доме всегда. Минимально в ней должны быть жаропонижающие, обезболивающие, антисептики, сорбент, градусник, бинт и пластырь.

Инструменты

Пригодятся в любой квартире в случае ЧП (отключение света) или бытовой ситуации, как, к примеру, поломка какой-то техники. Также важно иметь фонарики, свечи и спички.

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Средства для уборки

При переезде являются необходимостью. Кроме пылесоса, лучше также приобрести щетку, совок, тряпку, швабру, салфетки для уборки дома.

Декор

Наполнить квартиру красками и уютом помогут комнатные растения, картины, фотографии, торшеры, книжные полки, вазы. Эти предметы в зависимости от интерьера могут быть яркими и стать недостающими акцентами в новом жилье.