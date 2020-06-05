Плитка или ламинат: что выбрать для квартиры и дома
Каждый человек, начинающий ремонт, стоит перед выбором – плитка или ламинат? Извечный вопрос – что же лучше для квартиры или дома.
Каждый из этих видов напольного покрытия обладает как преимуществами, так и недостатками. 24 канал рассказывает, как принять верное решение.
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Плитка
Этот материал считается долговечным и практичным. Рассмотрим детальнее его плюсы и минусы.
Преимущества
- Износоустойчивость – средний срок службы составляет около 50 лет. Такой материал не потрется и не выгорит со временем.
- Удобство – плитка неприхотлива в уходе (ее легко мыть даже без спецсредств), ее сложно поцарапать и почти невозможно повредить.
- Экологически чистый материал – плитка производится из разных сортов глины, которые обжигаются при очень высокой температуре, поэтому не загрязняет окружающую среду.
- Множество расцветок и фактур, что позволяет реализовать самые смелые и необычные дизайнерские решения.
- Не подвержена огню.
- Влагоустойчива.
Плитка – износоустойчивый материал и может прослужить 50 лет / Фото art-designs
Минусы
- Хрупкость – плитка может треснуть или лопнуть в случае удара тяжелым предметом.
- Высокая теплопроводность – холодна в использовании, так как плохо удерживает тепло. Однако можно использовать "теплый пол".
- Сложность в укладке. Заниматься этим должен профессионал, тогда швы будут ровными, а срок службы длительным.
Керамическая плитка отлично подходит для использования в коридоре, ванной, прихожей или кухне.
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Ламинат
Плюсы
- Простота в укладке. Ламинат имеет крепление замкового типа, поэтому монтаж не занимает много сил и времени.
- Теплоизоляционные свойства. В отличие от плитки, ламинат более приятен в комнатах, однако большое значение имеет подложка под ламинат.
- Хороший ассортимент. Ламинат можно выбрать любого цвета и фактуры.
- Износоустойчивость зависит от класса материала. Для спальни используется 21 класс, для гостиных и детских комнат – 22 класс, а для кухни, коридора и прихожей лучше выбрать 23 класс.
Ламинат отлично подойдет для спальни, гостиной и детской / Фото climatechange
Недостатки
- Низкая влагоустойчивость. По этой причине для ванной, туалета, кухни и коридора лучше выбрать другое покрытие.
- Скрип может исходить в случае неправильной технологии укладки.
- Низкая звукоизоляция. Поверхность ламината сделана из пластика, поэтому в случае падения какого-либо предмета, будет достаточно сильный звук.
- Прихотлив в уходе. Ламинат "боится" воды, поэтому во время уборки нужно учитывать этот момент.
Выбор напольного покрытия для жилья стоит осуществлять с учетом описанных нюансов. Также в одном помещении можно комбинировать оба материала.
Материалы можно комбинировать / Фото fotollia