Каждый человек, начинающий ремонт, стоит перед выбором – плитка или ламинат? Извечный вопрос – что же лучше для квартиры или дома.

Каждый из этих видов напольного покрытия обладает как преимуществами, так и недостатками. 24 канал рассказывает, как принять верное решение.

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Плитка

Этот материал считается долговечным и практичным. Рассмотрим детальнее его плюсы и минусы.

Преимущества

Износоустойчивость – средний срок службы составляет около 50 лет. Такой материал не потрется и не выгорит со временем.

– средний срок службы составляет около 50 лет. Такой материал не потрется и не выгорит со временем. Удобство – плитка неприхотлива в уходе (ее легко мыть даже без спецсредств), ее сложно поцарапать и почти невозможно повредить.

– плитка неприхотлива в уходе (ее легко мыть даже без спецсредств), ее сложно поцарапать и почти невозможно повредить. Экологически чистый материал – плитка производится из разных сортов глины, которые обжигаются при очень высокой температуре, поэтому не загрязняет окружающую среду.

– плитка производится из разных сортов глины, которые обжигаются при очень высокой температуре, поэтому не загрязняет окружающую среду. Множество расцветок и фактур , что позволяет реализовать самые смелые и необычные дизайнерские решения.

, что позволяет реализовать самые смелые и необычные дизайнерские решения. Не подвержена огню.

Влагоустойчива.

Плитка – износоустойчивый материал и может прослужить 50 лет / Фото art-designs

Минусы

Хрупкость – плитка может треснуть или лопнуть в случае удара тяжелым предметом.

– плитка может треснуть или лопнуть в случае удара тяжелым предметом. Высокая теплопроводность – холодна в использовании, так как плохо удерживает тепло. Однако можно использовать "теплый пол".

– холодна в использовании, так как плохо удерживает тепло. Однако можно использовать "теплый пол". Сложность в укладке. Заниматься этим должен профессионал, тогда швы будут ровными, а срок службы длительным.

Керамическая плитка отлично подходит для использования в коридоре, ванной, прихожей или кухне.

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Ламинат

Плюсы

Простота в укладке. Ламинат имеет крепление замкового типа, поэтому монтаж не занимает много сил и времени.

Ламинат имеет крепление замкового типа, поэтому монтаж не занимает много сил и времени. Теплоизоляционные свойства. В отличие от плитки, ламинат более приятен в комнатах, однако большое значение имеет подложка под ламинат.

В отличие от плитки, ламинат более приятен в комнатах, однако большое значение имеет подложка под ламинат. Хороший ассортимент. Ламинат можно выбрать любого цвета и фактуры.

Ламинат можно выбрать любого цвета и фактуры. Износоустойчивость зависит от класса материала. Для спальни используется 21 класс, для гостиных и детских комнат – 22 класс, а для кухни, коридора и прихожей лучше выбрать 23 класс.

Ламинат отлично подойдет для спальни, гостиной и детской / Фото climatechange

Недостатки

Низкая влагоустойчивость . По этой причине для ванной, туалета, кухни и коридора лучше выбрать другое покрытие.

. По этой причине для ванной, туалета, кухни и коридора лучше выбрать другое покрытие. Скрип может исходить в случае неправильной технологии укладки.

может исходить в случае неправильной технологии укладки. Низкая звукоизоляция. Поверхность ламината сделана из пластика, поэтому в случае падения какого-либо предмета, будет достаточно сильный звук.

Поверхность ламината сделана из пластика, поэтому в случае падения какого-либо предмета, будет достаточно сильный звук. Прихотлив в уходе. Ламинат "боится" воды, поэтому во время уборки нужно учитывать этот момент.

Выбор напольного покрытия для жилья стоит осуществлять с учетом описанных нюансов. Также в одном помещении можно комбинировать оба материала.

Материалы можно комбинировать / Фото fotollia