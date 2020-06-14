В Украине рынок недвижимости ежегодно замирает в летний период – сезон отпусков и путешествий "отвлекают" потенциальных покупателей от сделок.

Однако в приобретении жилья в это время есть несколько существенных плюсов, пишет dom.ria.

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Скидки и акции

В летние месяцы многие застройщики, чтобы привлечь покупателей, запускают акции, делают скидки и смягчают условия приобретения недвижимости. В этот период часто предлагают дополнительные помещения – кладовку или техпомещение.

Такая же ситуация на вторичном рынке – при непосредственном общении с продавцом можно договориться о неплохой скидке.

Свободное время для просмотров

Как правило, именно летом конкурентов у покупателей меньше. В связи с этим, есть время собрать документы, необходимые для оформления рассрочки или ипотеки, накопить недостающую сумму. Также есть больше светового времени для просмотра понравившихся вариантов.

Переезд без суеты

После приобретения жилья летом, переехать будет гораздо проще – город менее загружен. Также часть вещей уже упакована, ведь зимняя и демисезонная одежда и обувь перед теплым сезоном систематизируется для хранения на несколько месяцев. Важную роль играет период каникул у детей – не нужно забирать ребенка из школы или сада посередине учебного года.

Покупая жилье летом, есть возможность получить хорошую скидку / Фото dengi

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Оценка влажности и жары

Избыточную влажность в доме легче оценить летом, ведь если в подъезде есть сырость, она будет скапливаться и в квартире, поднимаясь по вентиляции. Также в теплую погоду слышен запах плохо работающего мусоропровода.

Удачное время для ремонта

Ремонтные работы зачастую ведутся именно в летние месяцы. Ведь в теплый период поверхности и смеси сохнут намного быстрее, длинный световой день обеспечивает хорошее освещение в помещениях, а запах стройматериалов быстрее выветривается. Кроме того, летом ремонт можно переждать на даче или на отдыхе.