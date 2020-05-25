Покупка квартиры в новостройке: как выбрать и что проверить
Приобретая жилье в строящемся доме, покупатель всегда идет на риски. Чтобы их минимизировать, нужно подготовиться к общению с представителями застройщика.
Для того, чтобы сделка состоялась легко, а квартира принесла только положительные эмоции, инвестору стоит прояснить несколько моментов перед подписанием документов, пишет dom.ria.
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Законность строительства
В Украине достаточно много долгостроев и недостроев, поэтому инвесторам обязательно нужно проверять, законно ли строят понравившийся ЖК.
В отделе продаж стоит запросить следующее (только оригиналы):
- документы на землю под строительство (госакт, решение госоргана власти, договор аренды участка и подобные);
- градостроительные условия и ограничения;
- экспертный отчет и пр.
Целевое назначение участка
Одна из распространенных проблем при строительстве нового дома. Так, если комплекс строится на земле, к примеру, под ТРЦ – могут возникнуть трудности со сдачей недвижимости в эксплуатацию. Также стоит обратить внимание на то, строительство каких еще объектов планируется вблизи ЖК или на его территории.
Репутация застройщика
Многие компании являются новичками на рынке, другие – имеют свою историю. Для того, чтобы быть уверенным в надежности объекта, необходимо изучить уже сданные проекты, наличие банков-партнеров, отзывы других инвесторов.
Первое, что нужно сделать, – проверить разрешительную документацию / Фото dengi
Тип договора
Все застройщики продают жилье по разным схемам, от которых зависят суммы платежей за оформление, ответственность и защита в случае форс-мажора.
Это могут быть:
- инвестирование
- купля-продажа имущественных прав
- предварительный договор купли-продажи
- приобретение через фонд финансирования строительства
Рассрочка и кредит
В случае, если планируется покупка жилья в рассрочку, необходимо тщательно изучить договор. Следует обратить внимание, фиксируется ли цена в гривне на весь период оплаты или же возможно повышение стоимости квадратного метра в зависимости от степени готовности объекта.
Технология строительства и материалы
Важный нюанс, от которого зависит не только скорость возведения дома, но и качество. Нужно также проверить, чем утепляются фасады объекта – при грамотном подходе жильцам удастся экономить на отоплении.
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Покупатель должен выяснить основные моменты до заключения сделки / Фото poznyaki-kvartira
Отделка
Распространены три варианта отделки при сдаче жилья в эксплуатацию:
- без отделки (в квартире – входные двери, окна и счетчики, подведены коммуникации, сделана стяжка полов и стен);
- под чистовую отделку (в квартире – базовый набор сантехники, выровнены потолки и стены, подготовлены места для светильников и розеток);
- с ремонтом согласно дизайну, утвержденным покупателем.
Перепланировка
На сегодняшний день многие квартиры предлагаются с открытыми планировками или тонкими стенами, которые можно убрать или "подвинуть". Однако есть и такие дома, где изменения запрещены. Если покупатель собирается делать перепланировку, этот момент нужно уточнить до заключения сделки.
Обслуживание дома после ввода в эксплуатацию
Объект может быть передан на баланс дома или же собственной эксплуатационной компании. От этого зависят тарифы на услуги ЖКХ.