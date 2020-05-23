Придумал в запое: необычный дом прославил жителя США

Американец выставил на продажу необычное жилье, которое придумал во время запоя, и прославился в интернете.

Объявление о продаже двухэтажного дома появилось на сайте Zillow и собрало более 2,4 миллионов просмотров всего за 6 дней.

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Здание было построено в 1969 году в городе Плам (штат Пенсильвания). Джон Коуп проживал там с супругой, однако в 1993 году брак распался, а владелец начал пить.

Внешне дом абсолютно обычный / Фото Zillow

В один из летних дней я сидел во дворике пьяный и голый, каким я обычно бывал в тот период, и все эти идеи буквально выплеснулись из моего пропитанного алкоголем мозга на бумагу. Утром я протрезвел, я пересмотрел наброски и понял, что могу их реализовать, – отметил Коуп, пишет Triblive.

В чем особенность

В 1994 году хозяин начал необычный ремонт:

Столовая превратилась в космический корабль.

Интерьер привлек внимание миллионов пользователей интернета / Фото Zillow

Одна из спален стала тропическим островом с песком вместо напольного покрытия.

Обстановка достаточно реалистична / Фото Zillow

Необычная идея сделала простой дом уникальным​ / Фото Zillow

В ванной расположились джунгли с пластиковыми листами повсюду.

В доме – разные стили / Фото Zillow

По словам американца, все изменения обошлись в 35 тысяч долларов. Продать дом он хочет за 159,9 тысяч долларов.

Объявление о продаже жилья разлетелось по сети. В закладках за 6 дней его сохранили более 16 тысяч человек.