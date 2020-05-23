Придумал в запое: необычный дом прославил жителя США
Американец выставил на продажу необычное жилье, которое придумал во время запоя, и прославился в интернете.
Объявление о продаже двухэтажного дома появилось на сайте Zillow и собрало более 2,4 миллионов просмотров всего за 6 дней.
Важно В Украине хотят продавать квартиры по новым правилам
Здание было построено в 1969 году в городе Плам (штат Пенсильвания). Джон Коуп проживал там с супругой, однако в 1993 году брак распался, а владелец начал пить.
Внешне дом абсолютно обычный / Фото Zillow
В один из летних дней я сидел во дворике пьяный и голый, каким я обычно бывал в тот период, и все эти идеи буквально выплеснулись из моего пропитанного алкоголем мозга на бумагу. Утром я протрезвел, я пересмотрел наброски и понял, что могу их реализовать, – отметил Коуп, пишет Triblive.
В чем особенность
В 1994 году хозяин начал необычный ремонт:
Столовая превратилась в космический корабль.
Интерьер привлек внимание миллионов пользователей интернета / Фото Zillow
Одна из спален стала тропическим островом с песком вместо напольного покрытия.
Обстановка достаточно реалистична / Фото Zillow
Необычная идея сделала простой дом уникальным / Фото Zillow
В ванной расположились джунгли с пластиковыми листами повсюду.
В доме – разные стили / Фото Zillow
По словам американца, все изменения обошлись в 35 тысяч долларов. Продать дом он хочет за 159,9 тысяч долларов.
Объявление о продаже жилья разлетелось по сети. В закладках за 6 дней его сохранили более 16 тысяч человек.