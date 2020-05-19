Как присоединить балкон к квартире: лучшие идеи в фото

Присоединение балкона позволяет увеличить полезную жилую площадь квартиры.

Для такой перепланировки не нужно разрешение, однако иногда она невозможна из-за конфигурации жилья, пишет dom.ria.

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Присоединение балкона будет состоять из нескольких этапов

Необходимо выяснить, можно ли убрать балконный блок

От этого зависит, останется ли перегородка (иногда она является частью несущей конструкции) между комнатой и балконом. Для этого лучше сделать экспертную оценку помещения в специализированной компании.

Работы нужно начинать после разработки проекта / Фото Interiorsroom

Подготовить проект

Это необходимо для того, чтобы во время ремонта не задеть несущие конструкции и инженерные системы. Также это поможет увидеть, каким будет помещение в результате.

Бывшая лоджия может стать уютным местом отдыха / Фото Roomble

Начало ремонта

Получив проектную документацию, можно приступать к работам. В новых домах, как правило, демонтируют перегородку с балконом/лоджией и убирают стеклопакет.

Перепланировка позволит расширить жилую зону / Фото Roomble

В старом жилом фонде зачастую остается балконный блок (если он является частью несущей конструкции). Тогда за ним можно сделать кабинет или место отдыха.

На балконе можно оборудовать рабочее место / Фото Interiorsroom

Существует несколько правил относительно расширения комнаты:

балкон или лоджия – холодная зона, поэтому, присоединяя к жилплощади, их нужно утеплить – поставить, к примеру, трехкамерный стеклопакет , сделать дополнительное отопление (независимое от общедомовой системы);

– поставить, к примеру, , сделать (независимое от общедомовой системы); поднять пол до квартирного уровня (его можно сделать теплым);

до квартирного уровня (его можно сделать теплым); сделать звукоизоляцию ;

; установить дополнительное освещение.

Все строительные работы во избежание непредвиденных ситуаций должны выполняться четко в соответствии с проектом. За нарушения в процессе перепланировки предусмотрена административная или уголовная ответственность. Кроме того, все помещение потребуют вернуть в первоначальный вид.

Дизайн можно сделать на любой вкус / Фото Roomble

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Оформление перепланировки

Если балкон или лоджия полностью присоединены к жилой зоне, эти изменения необходимо оформить. Для этого нужно заказать в БТИ новый техпаспорт. Если не сделать новый документ, любые манипуляции с квартирой (продажа, обмен и пр.) осуществить не удастся.