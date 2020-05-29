Кабинет министров Украины изменил правила регистрации по месту жительства в недвижимости, которая приобретена в ипотечное кредитование.

Теперь зарегистрироваться в жилье в ипотеке будет сложнее и потребуется отдельное разрешение ипотекодержателя, сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook, передает 24 канал.

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Ипотечное кредитованиеБанковская ссуда, предоставляемая юридическому или физическому лицу под залог недвижимости.

По словам министра, нововведение "упростит обращение взыскания на ипотечную недвижимость".

Изменения затронут только ипотечное жилье / Фото ukrinform

Зарегистрировать место жительства в ипотечной недвижимости станет немного сложнее – нужно будет разрешение ипотекодержателя (или доверительного собственника для доверительной собственности), – написал Малюська.

Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине необходимо не отвечает современным реалиям. По его словам, процедуру необходимо упростить. Ранее экс-министр Кабинета Министровзаявил, что в Украине необходимо изменить систему прописки, так как нынешняя система регистрации места жительстваПо его словам,

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Он пояснил, что в Киеве проживают около 3,7 миллионов человек, однако зарегистрированы менее 3 миллионов. Подобная ситуация также наблюдается и в других крупных городах.