Развенчаны главные мифы о жизни в новостройках

Многие инвесторы, ожидающие квартиры в новостройках, переживают, как сложится их жизнь. Среди самых больших страхов: неудачные планировки или высокие тарифы на услуги ЖКХ.

Будущие владельцы недвижимости в новом жилом фонде опасаются нескольких мифических нюансов, пишет dom.ria.

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Жизнь как на стройке

Большинство застройщиков в Украине планируют строительство не отдельных объектов, а целых комплексов. В них, как правило, первые очереди сдаются несколько раньше, что порождает страх у инвесторов – как проживать, если на остальных домах активно ведутся строительно-монтажные работы.

Однако на самом деле застройщик благоустройство территории заканчивает до того, как впустить в дома первых жильцов. К этому моменту уже готовы парковки, детские площадки, пешеходная зона и озеленение. В случае продолжения работ поблизости, у объекта устанавливаются необходимые ограждения.

Если этот вопрос беспокоит, можно самостоятельно посетить строительную площадку и убедиться в готовности прилегающей территории.

Чтобы убедиться в готовности прилегающей территории, можна посетить площадку / Фото Akvilon

Дома из картона, развалятся через пару лет

Этот миф "гуляет" достаточно давно. Инвесторы опасаются, что застройщик может игнорировать градостроительные ограничения, подделывать результаты экспертизы и использовать некачественные материалы. По их мнению, это может привести даже к обрушению дома.

В реальности подобных прецедентов не было, а современные технологии позволяют строить высотки гораздо быстрее. Иногда застройщики действительно используют дешевые стройматериалы, поэтому перед покупкой жилья, необходимо изучить репутацию застройщика, девелопера и генподрядчика.

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Плохая звукоизоляция

Будущие покупатели боятся, что в новостройках летом очень жарко, а зимой – холодно. На самом деле этот нюанс может быть в панельных домах низкого качества. В других домах подобная проблема встречается достаточно редко, так как фасады дополнительно утепляются.

Что касается звуко- и шумоизоляции – в новых домах достаточно толстые стены, а между этажами делается шумоизоляция. Однако, если этот момент беспокоит, во время ремонта можно предусмотреть дополнительную звукоизоляцию.

Проблемы со звукоизоляцией могут быть в панельных высотках / Фото Ostroyke

Низкие потолки и неудачные планировки

Инвесторы часто жалуются на большие коридоры и комнаты непривычной формы. Здесь стоит учесть, что многие застройщики разрешают делать перепланировку – большинство стен не являются несущими. Высота потолков в новостройках в среднем составляет 2,7 м, а в некоторых даже 3-3,5 м.

Нужен дорогой ремонт

Приверженцев этого мифа пугают голые с торчащими проводами, а так же затраты, которые уйдут на ремонт. Здесь важно понимать, что многие застройщики предлагают варианты квартир с чистовой отделкой, некоторые – даже с готовыми интерьерами на вкус покупателя. Отделка от строителей позволит сэкономить не только денежные средства, но и время.

Неуютные подъезды

В новых домах подъезды отличаются от старого жилого фонда. Чаще всего – это просторные помещения, стеклянная входная группа, несколько лифтов и стильные стены и пол.

В новостройках просторные подъезды / Фото RZN

Высокие тарифы на услуги ЖКХ

В сданных домах тарифы на свет, газ и холодную воду являются стандартными. Дороже, чем, к примеру, в хрущевках, может быть обслуживание придомовой территории (часто она достаточно большая).

Стоимость отопления и горячей воды зависит от подключения дома к централизованной системе водообеспечения и теплоснабжения. Здесь есть и один нюанс – в новых домах есть возможность установить теплосчетчик, это поможет неплохо экономить.