Ремонт кухни: названы основные ошибки

После завершения ремонта кухни многие обнаруживают недочеты, которые были допущены в процессе. Для грамотного ремонта недостаточно знать только длину и ширину комнаты.

Наиболее распространенных из них можно избежать, если правильно спланировать ремонт, пишет РБК-Недвижимость.

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Сделано недостаточно замеров

Для грамотного ремонта недостаточно знать только длину и ширину комнаты. Более того, в ходе ремонта параметры могут меняться (например, если вы сделали звукоизоляцию или оштукатурили стены). Поэтому дизайнеру необходимо отправлять все замеры после косметического ремонта.

Во время ремонта необходимо обдумать все мелочи / Фото m-strana

Мало розеток

Планируя ремонт, многие забывают о том, что с каждым годом количество техники увеличивается. Для всего нужны розетки, поэтому лучше сразу сделать лишние разъемы на фартуке.

Неудачная высота столешницы

Стандартная высота столешницы составляет 86 см. Этим правилом руководствуются как строители, так и дизайнеры. Часто владельцы кухонь делают столешницы повыше, которые в итоге перекрывают розетки. Поэтому электрику нужно проводить только после того, как будет выбрана высота мебели.

Новая кухня в первую очередь должна быть удобной / Фото Kvartblog

Неправильный размер фартука

При покупке фартука, необходимо учитывать количество и размеры как нижних, так и верхних шкафов. Это поможет избежать неудобств на кухне.

Неудобное расположение техники

Здесь важно помнить о технике безопасности. К примеру, от плиты до раковины или холодильника должно быть не менее 40 см. Это поможет избежать испорченных электроприборов и расплавленных деталей.

Кухня с яркими акцентами сделает помещение стильным и необычным / Фото dizaynkuhni

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Выбраны неудачные цвета

Каждая хозяйка хочет эксклюзивную и стильную кухню. Многие отдают предпочтение ярким оттенкам, другие же – традиционным черным и белым цветам. Однако на таких фасадах видны все отпечатки и разводы. Поэтому нужно тщательно выбирать подходящий материал.

Цвет кухни влияет на настроение владельцев / Фото Besplatka