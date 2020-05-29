Ремонт под ключ пользуется большим спросом в Украине. Он имеет ряд особенностей и преимуществ.

В первую очередь услуга полностью освобождает владельца жилья от переживаний, хлопот и существенно экономит его время. Как все происходит, рассказывает 24 канал.

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Ремонт под ключРаботы в объекте недвижимости от начала до конца. Подрядчик берет на себя все заботы вплоть до чистоты в доме.

Особенности и преимущества

Работы проводятся от "а" до "я";

Ремонт происходит во всех комнатах сразу , что позволит владельцу не жить "на стройке" месяцами;

, что позволит владельцу не жить "на стройке" месяцами; Экономия средств;

Возможность сотрудничества с одной компанией , а не отдельными специалистами;

, а не отдельными специалистами; Экономия времени ;

; Четкие сроки проведения ремонта;

проведения ремонта; Качество и гарантия;

Экономия нервов и сил;

и сил; Выдержанный стиль в жилье;

в жилье; Идеальный ремонт , сделанный на вкус заказчика;

, сделанный на вкус заказчика; Возможность заселиться в готовое жилье без нюансов и недоделок.

В дизайн-проекте можно учесть любой каприз владельца / Фото 8848.repair

Ремонт под ключ состоит из нескольких основных этапов

Создание дизайнерского проекта;

Проведение строительных работ и перепланировки (если она требуется);

Отделочные работы;

Установка сантехники, дверей, проводки и т.д.;

Оформление жилья в выбранном стиле;

Генеральная уборка.

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Ремонт под ключ – это удобно, быстро, надежно, но есть важный нюанс – его должны выполнять профессионалы. На украинском рынке – это 8848.repair. Компания не просто делает ремонты под ключ, но и оборудовала уникальный шоу-рум для своих клиентов, в котором можно воочию увидеть дизайны интерьера, а цена не вырастет после окончания работ.

Спальня в неоклассическом стиле выглядит роскошно и строго / Фото 8848.repair

Почему ремонт под ключ нужно заказать в 8848.repair

Все включено (в стоимость квадратного метра входят и материалы, и перечень работ) Честная ценовая политика (вам не придется доплачивать после окончания работ) Уникальный шоу-рум (в нем представлены реальные дизайн-проекты) Трендовый дизайн (самые актуальные стили) Удобство во всем (профессионалы помогут не беспокоиться ни о чем) Сроки выполнения работ (четкие и будут сдвигаться)

Какие дизайн-проекты предлагает 8848.repair

Этна – популярный скандинавский стиль.

Скандинавский стиль – простой, лаконичный, но в то же время функциональный / Фото 8848.repair

Денали – современный модерн в интерьере.

Современный модерн подойдет для любого жилья / Фото 8848.repair

Монблан – роскошная и строгая неоклассика.

Утонченность и актуальные дизайнерские идеи вобрал в себя неоклассический стиль / Фото 8848.repair

Индивидуальный проект – согласовывается с клиентом.

Профессионалы готовы выполнить любые пожелания клиента / Фото 8848.repair