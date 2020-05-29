Ремонт под ключ: особенности, этапы и преимущества
Ремонт под ключ пользуется большим спросом в Украине. Он имеет ряд особенностей и преимуществ.
В первую очередь услуга полностью освобождает владельца жилья от переживаний, хлопот и существенно экономит его время. Как все происходит, рассказывает 24 канал.
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Ремонт под ключРаботы в объекте недвижимости от начала до конца. Подрядчик берет на себя все заботы вплоть до чистоты в доме.
Особенности и преимущества
- Работы проводятся от "а" до "я";
- Ремонт происходит во всех комнатах сразу, что позволит владельцу не жить "на стройке" месяцами;
- Экономия средств;
- Возможность сотрудничества с одной компанией, а не отдельными специалистами;
- Экономия времени;
- Четкие сроки проведения ремонта;
- Качество и гарантия;
- Экономия нервов и сил;
- Выдержанный стиль в жилье;
- Идеальный ремонт, сделанный на вкус заказчика;
- Возможность заселиться в готовое жилье без нюансов и недоделок.
В дизайн-проекте можно учесть любой каприз владельца / Фото 8848.repair
Ремонт под ключ состоит из нескольких основных этапов
- Создание дизайнерского проекта;
- Проведение строительных работ и перепланировки (если она требуется);
- Отделочные работы;
- Установка сантехники, дверей, проводки и т.д.;
- Оформление жилья в выбранном стиле;
- Генеральная уборка.
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Ремонт под ключ – это удобно, быстро, надежно, но есть важный нюанс – его должны выполнять профессионалы. На украинском рынке – это 8848.repair. Компания не просто делает ремонты под ключ, но и оборудовала уникальный шоу-рум для своих клиентов, в котором можно воочию увидеть дизайны интерьера, а цена не вырастет после окончания работ.
Спальня в неоклассическом стиле выглядит роскошно и строго / Фото 8848.repair
Почему ремонт под ключ нужно заказать в 8848.repair
- Все включено (в стоимость квадратного метра входят и материалы, и перечень работ)
- Честная ценовая политика (вам не придется доплачивать после окончания работ)
- Уникальный шоу-рум (в нем представлены реальные дизайн-проекты)
- Трендовый дизайн (самые актуальные стили)
- Удобство во всем (профессионалы помогут не беспокоиться ни о чем)
- Сроки выполнения работ (четкие и будут сдвигаться)
Какие дизайн-проекты предлагает 8848.repair
Этна – популярный скандинавский стиль.
Скандинавский стиль – простой, лаконичный, но в то же время функциональный / Фото 8848.repair
Денали – современный модерн в интерьере.
Современный модерн подойдет для любого жилья / Фото 8848.repair
Монблан – роскошная и строгая неоклассика.
Утонченность и актуальные дизайнерские идеи вобрал в себя неоклассический стиль / Фото 8848.repair
Индивидуальный проект – согласовывается с клиентом.
Профессионалы готовы выполнить любые пожелания клиента / Фото 8848.repair