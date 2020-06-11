В Киеве жителей старого жилого фонда будут переселять в новые дома по программе реновации. Процесс организуют по принципу "эффекта домино".

Для решения вопроса потребуется не один год, ведь это не только желание столичных властей, заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский в эфире канала Украина 24.

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До того, как снести первую пятиэтажку, из которой надо будет отселить людей, есть так называемый стартовый участок, на котором можно построить новый дом. Когда строительство будет завершено, туда переезжают жители пятиэтажки или нескольких. После этого старые дома сносятся. Таким эффектом домино идет застройка, – пояснил чиновник.

Жителей хрущевок хотят переселять в новые дома / Фото Знай

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По его словам, сейчас городские власти работают над созданием условий для инвесторов, которые будут проводить реновацию устаревшего жилья. Пока что для этого нет законодательной базы, однако в КГГА готовят план, чтобы с появлением закона можно было приступить к работам.

Отселять людей будет по принципу "эффекта домино" / Фото Минфин

Такое предложение, предусмотренное в генплане Киева, поддержали и жители хрущевок, отметил Мондриевский.

Ранее заместитель председателя комитета по вопросам регионального развития и градостроительства Елена Шуляк заявила, что более 80% всего жилого фонда в Украине было построено в 80-х годах, а средний возраст жилого дома в стране составляет 46 лет. В Киеве 3181 дом считается устаревшим.