Княжество Монако сохраняет статус страны с самыми высокими ценами на недвижимость. Средняя стоимость квадратного метра жилья здесь составляет более 48 тысяч евро.

В Монако, которое является одним из самых маленьких государств на земле, проживает больше всего миллионеров, говорится в отчете международного риелторского агентства Savills, пишет lenta.

Актуально Названы лучшие страны для инвестиций в недвижимость

Цены на недвижимость

Эксклюзивность Монако не имеет аналогов... Знаменитости, титаны промышленности, аристократы и другие мировые элиты называют княжество домом. Привлекательность Монако безгранична, – отметили аналитики.

Спрос на жилье всех типов в Монако остается высоким, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции в мире. В то же время эксперты считают, что выбор недвижимости в стране жестко ограничен.

Средняя стоимость квадратного метра составляет более 48 тысяч евро. В Монте-Карло цены выше – 53 тысячи евро за кв. м.

Спрос на квадратные метры в Монако остается высоким, несмотря на COVID-19 / Фото Malasoca, Pixabay

Читайте В Лондоне купили один из самых дорогих домов: как он выглядит

Конкуренты

Единственным "соперником" Монако по ценам на недвижимость аналитики считают Гонконг. Для сравнения, элитное жилье в Нью-Йорке в среднем обходится вдвое дешевле, чем в Монако, а в Париже и Лондоне – на 60-68% доступнее.

Средняя цена жилого квадрата в Монте-Карло – 53 тысячи евро / Фото Julius_Silver, Pixabay

По словам экспертов, несмотря на и так высокую стоимость, в ближайшее время цены на жилые квадраты в Монако могут только вырасти или остаться неизменными.