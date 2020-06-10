Жизнь для экспатов (сотрудников компаний, работающих за границей) обойдется дороже всего в Гонконге (Китай), Ашхабаде (Туркменистан) и Токио (Япония).

Данные о жизни для приезжих были собраны в марте 2020 года, когда в мире началась пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в исследовании компании Mercer.

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Ограничения, связанные с коронавирусом, повлияли на качество и стоимость жизни иностранных специалистов по всему миру.

10 самых дорогих городов мира для экспатов

Гонконг (Китай); Ашхабад (в 2019 году был на 7-й строчке); Токио (Япония); Цюрих (Швейцария); Сингапур; Нью-Йорк (США); Шанхай (Китай); Берн (Швейцария); Женева (Швейцария); Пекин (Китай).

Гонконг стал лидером рейтинга / Фото DirkDanielMann, Pixabay

Самым дорогим городом в еврозоне оказался Дублин (Ирландия). В общем рейтинге он занял 46-ю позицию. По данным Mercer, решающим фактором здесь стала высокая стоимость аренды жилья.

Дублин стал самым дорогим городом в еврозоне / Фото clairetardy, Pixabay

Самыми дешевыми для приезжих оказались Тунис и Виндхук (Намибия) – они зафиксировались на последних строчках списка.

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Как оценивали

Всего в рейтинг 2020 года попали 209 городов на пяти континентах. Оценивались такие критерии как жилье, еда, транспорт, одежда, товары для дома и развлечения.

Закрытие границ, прерывание рейсов, обязательные и кратковременные ограничения повлияли не только на стоимость товаров и услуг, но и на качество жизни сотрудников, – пояснил президент и глава Mercer Strategy.

Тунис оказался самым дешевым городом для приезжих / Фото Pixi0815, Pixabay