Самые необычные дома планеты: как они выглядят и где находятся

В последние годы на рынке недвижимости появляется все больше интересных объектов – они имеют свои особенности не только в местоположении или планировке, но и в архитектуре.

Самые запоминающиеся и самые яркие жилые комплексы построены в разных странах. Их список составила lenta.

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Кубические дома в Роттердаме (Нидерланды)

Нестандартные дома напоминают масштабную инсталляцию, однако на самом деле в них живут люди. Каждый из кубов имеет 100 кв. м и занимает три этажа. Как признался архитектор Питер Блом, он решил создать "деревню в большом городе", чтобы у жителей создавалось ощущение жизни в лесу посреди мегаполиса.

Архитектор решил сделать "деревню в городе" / Фото Depositphoto

Перевернутая пирамида в Хилверсюм (Нидерланды)

На интересную идею застройщика сподвигла нехватка земли. Для окупаемости проекта в доме нужно было разместить не менее 55 квартир, однако из-за ограничений помещалось только 44. Тогда бюро René van Zuuk Architekten B.V. пошло на хитрый и оригинальный ход, придумав ЖК в виде перевернутой пирамиды – с каждым этажом полезная площадь увеличивается, а благодаря крестообразной планировке масса здания распределяется равномерно.

Перевернутая пирамида находится в Нидерландах / Фото renevanzuuk

Башня 420 Kent в Бруклине (Нью-Йорк, США)

В этом нестандартном проекте – 80% квартир являются угловыми. Башня состоит из множества кубов, квартиры в которых имеют панорамные окна с четырех сторон. Тот случай, когда пейзажи города становятся частью интерьера.

Башня из стеклянных кубов имеет невероятные виды / Фото ODA Architecture

Market Hall в Роттердаме (Нидерланды)

Жизнь на рынке – так можно назвать этот ЖК. Market Hall – крытый фермерский рынок, стены и потолок которого представляют собой жилой дом на 228 квартир, а под землей находятся торговый центр и паркинг на 1200 автомобилей. Окна квартир выходят на улицу, поэтому в помещениях светло и уютно.

Стены и потолки на рынке покрыты произведениями художника Арно Коэнена / Фото mvrdv

Interlace в Сингапуре

Этот проект по праву называют уникальным – чтобы убедиться, достаточно просто глянуть на фото. ЖК Interlace был построен в 2013 году. Жилые блоки в нем сложены друг на друга таким образом, что в квартирах светло и открывается красивый вид. Проект получил несколько премий.

Interlace стал обладателем нескольких премий / Фото oma

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Дом в ракетной шахте, Канзас (США)

Находится недалеко от города Конкордия. Многоквартирный дом находится под землей в бывшей ракетной шахте и насчитывает 15 этажей. Шахта была построена здесь еще в 60-е годы прошлого века Инженерным корпусом армии США. Ее уникальность состоит в том, что здесь можно пережить ядерный взрыв – толщина стен составляет 2,7 м. Цены на недвижимость в этом комплексе стартуют от 1,5 млн долларов и достигают 3 млн долларов. Однако здесь очень просторное жилье – средняя площадь одной квартиры составляет 600 кв. м.

Под землей находится 15 этажей / Фото lenta

Каменный дом, Фафе (Португалия)

Сегодня в этом здании расположен музей "Дом камней", однако еще недавно это был жилой дом. Его построил архитектор Виктор Родригес в 1974 году между четырех огромных валунов.

Взглянув на снимок, кажется, что этот проект – обычный фотошоп / Фото depositphotos

Mirror Houses, Италия

Невероятное здание из двух блоков находится прямо в окружении альпийских гор на границе с Больцано. Архитектор Петер Пихлер внешнюю отделку дома сделал из зеркальных элементов, которые отражают горы. Изюминка комплекса в том, что его могут арендовать все желающие.

В Mirror Houses могут пожить все желающие / Фото mirror-houses