Скандинавский стиль в интерьере: фото, особенности и как правильно оформить
Скандинавский стиль стал очень популярным в последнее десятилетие. Его простота, лаконичность, функциональность, удобство и одновременно нежность покорили не одну страну.
Этот дизайн подойдет для любого жилья – как для крохотной смарт-квартиры, так и для большого дома. Как достичь настоящего скандинавского стиля в интерьере и что для этого нужно учесть, рассказывает 24 канал.
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Скандинавский стиль Дизайн интерьера в белых, бежевых и других пастельных тонах. Он состоит из четырех основных компонентов – строгости линий, практичности, простоты и сдержанности.
Белый цвет подчеркнет элегантность / Фото 8848.repair
Особенности
- Много света и свободного пространства
- Использование пастельных тонов – белого, бежевого, светло-голубого, светло-розового и других
- Мебель и предметы интерьера из дерева, керамики и камня
- Отсутствие захламленности – ничего лишнего на полках
- "Точечные" яркие оттенки для контраста (к примеру, зеленые растения на белоснежной кухне или красочный плед в гостиной)
- Деревянные полы (это могут быть стилизованные под доску материалы)
- Шторы подбираются из легких тканей (льна и хлопка), которые пропускают солнечные лучи
- Наличие ламп, люстр, торшеров, бра
- Часто используется кирпичная кладка, окрашенная в белый цвет, бежевая штукатурка, деревянные панели
- Интерьер украшают коврики, дорожки в технике пэчворк
Главное правило скандинавского дизайна – минимум декора / Фото 8848.repair
Как правильно оформить
Чтобы избежать ошибок и воплотить в своем жилье настоящий скандинавский стиль, стоит обратиться к профессионалам, которые учтут каждую мелочь.
Украинская компания 8848.repair выполняет ремонты под ключ и предлагает дизайн-проект Этна выполненный в скандинавском стиле.
Главная "изюминка" такого интерьера – умелое сочетание дорогих отделочных материалов, имитации дерева, дизайнерских предметов и мебели, – отметили в 8848.repair.
Санузел отделывают светлым кафелем / Фото 8848.repair
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Кроме готового дизайн-проекта, в стоимость входят затраты на материалы и предоставление следующих услуг:
- демонтажные работы
- установка конструкций скрытого монтажа, фальшстен, подвесных модульных потолков, ниш для штор из гипсокартонных листов
- штукатурка, шпатлевка, грунтовка и покраска стен и потолков
- монтаж перфорированных внешних и внутренних уголков отделки
- установка
- дверей;
- гидроизоляции влажных зон;
- черновой и самовыравнивающейся стяжки;
- керамической плитки на стенах и потолках;
- плинтуса;
- ламината;
- сантехники и санфаянса;
- проводки и освещения (светильников и фурнитуры).
После работ обязательно проводится генеральная уборка – клиент возвращается в чистый дом.