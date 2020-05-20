Скандинавский стиль в интерьере: фото, особенности и как правильно оформить

Скандинавский стиль стал очень популярным в последнее десятилетие. Его простота, лаконичность, функциональность, удобство и одновременно нежность покорили не одну страну.

Этот дизайн подойдет для любого жилья – как для крохотной смарт-квартиры, так и для большого дома. Как достичь настоящего скандинавского стиля в интерьере и что для этого нужно учесть, рассказывает 24 канал.

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Скандинавский стиль Дизайн интерьера в белых, бежевых и других пастельных тонах. Он состоит из четырех основных компонентов – строгости линий, практичности, простоты и сдержанности.

Белый цвет подчеркнет элегантность / Фото 8848.repair

Особенности

Много света и свободного пространства

и свободного Использование пастельных тонов – белого, бежевого, светло-голубого, светло-розового и других

– белого, бежевого, светло-голубого, светло-розового и других Мебель и предметы интерьера из дерева, керамики и камня

Отсутствие захламленности – ничего лишнего на полках

на полках "Точечные" яркие оттенки для контраста (к примеру, зеленые растения на белоснежной кухне или красочный плед в гостиной)

(к примеру, зеленые растения на белоснежной кухне или красочный плед в гостиной) Деревянные полы (это могут быть стилизованные под доску материалы)

(это могут быть стилизованные под доску материалы) Шторы подбираются из легких тканей (льна и хлопка), которые пропускают солнечные лучи

(льна и хлопка), которые пропускают солнечные лучи Наличие ламп, люстр, торшеров, бра

Часто используется кирпичная кладка , окрашенная в белый цвет, бежевая штукатурка, деревянные панели

, окрашенная в белый цвет, бежевая штукатурка, деревянные панели Интерьер украшают коврики, дорожки в технике пэчворк

Главное правило скандинавского дизайна – минимум декора / Фото 8848.repair

Как правильно оформить

Чтобы избежать ошибок и воплотить в своем жилье настоящий скандинавский стиль, стоит обратиться к профессионалам, которые учтут каждую мелочь.

Украинская компания 8848.repair выполняет ремонты под ключ и предлагает дизайн-проект Этна выполненный в скандинавском стиле.

Главная "изюминка" такого интерьера – умелое сочетание дорогих отделочных материалов, имитации дерева, дизайнерских предметов и мебели, – отметили в 8848.repair.

Санузел отделывают светлым кафелем / Фото 8848.repair

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Кроме готового дизайн-проекта, в стоимость входят затраты на материалы и предоставление следующих услуг:

демонтажные работы установка конструкций скрытого монтажа, фальшстен, подвесных модульных потолков, ниш для штор из гипсокартонных листов штукатурка, шпатлевка, грунтовка и покраска стен и потолков монтаж перфорированных внешних и внутренних уголков отделки установка

дверей;

гидроизоляции влажных зон;

черновой и самовыравнивающейся стяжки;

керамической плитки на стенах и потолках;

плинтуса;

ламината;

сантехники и санфаянса;

проводки и освещения (светильников и фурнитуры).

После работ обязательно проводится генеральная уборка – клиент возвращается в чистый дом.