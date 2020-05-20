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Скандинавский стиль в интерьере: фото, особенности и как правильно оформить

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Скандинавский стиль в интерьере популярен во всем мире
Скандинавский стиль в интерьере популярен во всем мире / 8848.repair

Скандинавский стиль стал очень популярным в последнее десятилетие. Его простота, лаконичность, функциональность, удобство и одновременно нежность покорили не одну страну.

Этот дизайн подойдет для любого жилья – как для крохотной смарт-квартиры, так и для большого дома. Как достичь настоящего скандинавского стиля в интерьере и что для этого нужно учесть, рассказывает 24 канал.

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Скандинавский стиль Дизайн интерьера в белых, бежевых и других пастельных тонах. Он состоит из четырех основных компонентов – строгости линий, практичности, простоты и сдержанности.

Белый цвет подчеркнет элегантность / Фото 8848.repair

Особенности

  • Много света и свободного пространства
  • Использование пастельных тонов – белого, бежевого, светло-голубого, светло-розового и других
  • Мебель и предметы интерьера из дерева, керамики и камня
  • Отсутствие захламленности – ничего лишнего на полках
  • "Точечные" яркие оттенки для контраста (к примеру, зеленые растения на белоснежной кухне или красочный плед в гостиной)
  • Деревянные полы (это могут быть стилизованные под доску материалы)
  • Шторы подбираются из легких тканей (льна и хлопка), которые пропускают солнечные лучи
  • Наличие ламп, люстр, торшеров, бра
  • Часто используется кирпичная кладка, окрашенная в белый цвет, бежевая штукатурка, деревянные панели
  • Интерьер украшают коврики, дорожки в технике пэчворк

Главное правило скандинавского дизайна – минимум декора / Фото 8848.repair

Как правильно оформить

Чтобы избежать ошибок и воплотить в своем жилье настоящий скандинавский стиль, стоит обратиться к профессионалам, которые учтут каждую мелочь.

Украинская компания 8848.repair выполняет ремонты под ключ и предлагает дизайн-проект Этна выполненный в скандинавском стиле.

Главная "изюминка" такого интерьера – умелое сочетание дорогих отделочных материалов, имитации дерева, дизайнерских предметов и мебели, – отметили в 8848.repair.

Санузел отделывают светлым кафелем / Фото 8848.repair

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Кроме готового дизайн-проекта, в стоимость входят затраты на материалы и предоставление следующих услуг:

  1. демонтажные работы
  2. установка конструкций скрытого монтажа, фальшстен, подвесных модульных потолков, ниш для штор из гипсокартонных листов
  3. штукатурка, шпатлевка, грунтовка и покраска стен и потолков
  4. монтаж перфорированных внешних и внутренних уголков отделки
  5. установка
  • дверей;
  • гидроизоляции влажных зон;
  • черновой и самовыравнивающейся стяжки;
  • керамической плитки на стенах и потолках;
  • плинтуса;
  • ламината;
  • сантехники и санфаянса;
  • проводки и освещения (светильников и фурнитуры).

После работ обязательно проводится генеральная уборка – клиент возвращается в чистый дом.

Автор: Наталия Бережная
Теги: Новости Украины Ремонт Новости недвижимости Украины Недвижимость Новости недвижимости Ремонт и дизайн
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