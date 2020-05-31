В связи с пандемией коронавирусной инфекции в мире состоятельные граждане начали строить шикарные бункеры, в которых можно будет переждать опасность.

Убежища призваны спасти жизнь в случае ядерной войны, смертельных вирусов и других катастроф. 24 канал собрал снимки самых интересных из них.

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Zicatela House

Находится в Пуэрто-Эскондидо (Мексика) и был придуман как "спасительный остров" от шума в Мехико. Здание назвали в честь пляжа.

Мексиканский бункер должен был стать "спасительным островом" / Фото ludwiggodefroy

Стены убежища построены из бетона. В нем есть деревянные ворота, но нет окон и потолков. Здание окружают пляж с морем и горы.

В бункере нет окон / Фото ludwiggodefroy

CyberHouse Life

Спроектировали архитекторы российского бюро Modern House. Конструкция убежища сделана из монолитного железобетона и сверхпрочной стали. Установлены шлюзовые двери и металлические ставен-жалюзи.

Стоимость убежища стартует от 21,5 миллиона гривен / Фото cdproject

По словам Алекса Выжевского, главного архитектора, проект не задумывался, как реальный бункер, однако на него уже нашлось 12 покупателей. Всего же разместиться в здании площадью 300 квадратных метров смогут от 6 до 10 человек. Цена объекта – от 56,2 миллиона рублей (около 21,5 миллиона гривен).

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Vivos xPoint

Эта бывшая военная база, где хранились бомбы и боеприпасы, находится неподалеку от города Эджмонта, штат Южная Дакота (США). В 2018 году ее переделали в масштабное убежище – здесь расположены 575 бункеров для 5 тысяч человек. Самая низкая цена для проживания составляет 25 тысяч долларов со сроком аренды 99 лет.

Раньше здесь хранили бомбы / Фото taratutenko

Fortitude Ranch

Находится в Западной Виргинии (США). Смотрящий убежища – отставной военный Стив Рене. По периметру базы, которая рассчитана на 500 человек, установлены сторожевые базы с мощными винтовками, способными поразить бронеавтомобиль. Также есть солнечные батареи, теплицы, колодцы. Стоимость брони места в бункере – тысяча долларов в год.

Вокруг базы установлены сторожевые башни с винтовками / Фото fortituderanch

Vivos Europa One

Пятизвездочный "Ноев ковчег". Ранее здесь находилась военная база СССР. Площадь подземного комплекса – 23 тысячи квадратных метров. Как заявляют владельцы, этот бункер позволит пережить практически любую катастрофу в течение нескольких лет, не возвращаясь на поверхность.

Бывшая военная база СССР стала бункером / Фото terravivos