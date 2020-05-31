На случай Армагеддона и зомби-апокалипсиса: фото самых мощных убежищ
В связи с пандемией коронавирусной инфекции в мире состоятельные граждане начали строить шикарные бункеры, в которых можно будет переждать опасность.
Убежища призваны спасти жизнь в случае ядерной войны, смертельных вирусов и других катастроф. 24 канал собрал снимки самых интересных из них.
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Zicatela House
Находится в Пуэрто-Эскондидо (Мексика) и был придуман как "спасительный остров" от шума в Мехико. Здание назвали в честь пляжа.
Мексиканский бункер должен был стать "спасительным островом" / Фото ludwiggodefroy
Стены убежища построены из бетона. В нем есть деревянные ворота, но нет окон и потолков. Здание окружают пляж с морем и горы.
В бункере нет окон / Фото ludwiggodefroy
CyberHouse Life
Спроектировали архитекторы российского бюро Modern House. Конструкция убежища сделана из монолитного железобетона и сверхпрочной стали. Установлены шлюзовые двери и металлические ставен-жалюзи.
Стоимость убежища стартует от 21,5 миллиона гривен / Фото cdproject
По словам Алекса Выжевского, главного архитектора, проект не задумывался, как реальный бункер, однако на него уже нашлось 12 покупателей. Всего же разместиться в здании площадью 300 квадратных метров смогут от 6 до 10 человек. Цена объекта – от 56,2 миллиона рублей (около 21,5 миллиона гривен).
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Vivos xPoint
Эта бывшая военная база, где хранились бомбы и боеприпасы, находится неподалеку от города Эджмонта, штат Южная Дакота (США). В 2018 году ее переделали в масштабное убежище – здесь расположены 575 бункеров для 5 тысяч человек. Самая низкая цена для проживания составляет 25 тысяч долларов со сроком аренды 99 лет.
Раньше здесь хранили бомбы / Фото taratutenko
Fortitude Ranch
Находится в Западной Виргинии (США). Смотрящий убежища – отставной военный Стив Рене. По периметру базы, которая рассчитана на 500 человек, установлены сторожевые базы с мощными винтовками, способными поразить бронеавтомобиль. Также есть солнечные батареи, теплицы, колодцы. Стоимость брони места в бункере – тысяча долларов в год.
Вокруг базы установлены сторожевые башни с винтовками / Фото fortituderanch
Vivos Europa One
Пятизвездочный "Ноев ковчег". Ранее здесь находилась военная база СССР. Площадь подземного комплекса – 23 тысячи квадратных метров. Как заявляют владельцы, этот бункер позволит пережить практически любую катастрофу в течение нескольких лет, не возвращаясь на поверхность.
Бывшая военная база СССР стала бункером / Фото terravivos