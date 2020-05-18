Смарт-квартира в Киеве: плюсы и минусы компактного жилья

Единое "жилое пространство" стало трендом в Украине еще несколько лет назад, однако с каждым годом становится все более популярным.

Наиболее востребованными мини-квартиры являются среди молодежи - они считаются хорошим стартом для молодых семей и часто приобретаются на 3-5 лет или же для сдачи в аренду. Однако у них есть как ряд плюсов, так и минусов, пишет kontrakty.ua.

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Смарт-квартираСовременное жилье в новостройках площадью от 10 до 30 метров квадратных. В этой мини-недвижимости нет ничего лишнего – каждый сантиметр используется максимально функционально. Здесь одна комната одновременно является и кухней, и спальней, и гостиной.

Преимущества смарт-квартир:

наиболее лояльная цена среди предложений на рынке недвижимости;

удобный вариант для вложения средств;

быстрая окупаемость;

небольшие в сравнении с однокомнатными квартирами расходы на ремонт и мебель;

экономия на коммуналке;

отсутствие "раздутого" метража - площадь используется с пользой.

Благодаря правильному планированию жилье становится достаточно уютным / Фото Novoselie

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Минусы мини-недвижимости:

цены за метр квадратный выше, чем у однушек;

площадь не расчитана на проживание более двух человек;

регистрация только одного человека;

единое "жилое пространство" – кухня, спальня, рабочее место, что не позволяет уединиться;

много квартир на одном этаже;

ограниченное место для хранения.

Как купить

Приобрести смарт-жилье в Киеве можно у многих застройщиков. Это возможно сделать на условиях полной оплаты или в рассрочку.

Также предлагается вариант взять в аренду с оформлением кредита, после выплаты которого арендатор получает право собственности.