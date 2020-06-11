В Киеве запланировали демонтаж хрущевок в трех районах. Это предусмотрено проектом Департамента градостроительства и архитектуры КГГА и Институтом генерального плана города.

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, первыми станут дома на Лесном массиве в Деснянском районе, пишет Na chasi.

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ХрущевкиСоветские типовые панельные или кирпичные жилые дома, чаще 5-этажные с небольшими по площади квартирами. Названы по фамилии Никиты Хрущева, при котором началось их массовое строительство.

Что и где снесут

Первыми под снос попадают хрущевки, которые расположены в пределах улиц Милютенко, Шолом-Алейхема, Братиславской и Лесного проспекта в Деснянском районе столицы.

В интервью каналу 112 Кличко также заявил, что в Киеве многие микрорайоны построены более 50-60 лет назад и находятся в запущенном состоянии.

В первую очередь займутся Лесным массивом / Фото UBR

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Что дадут взамен

У нас есть проект, который мы также будем презентовать на Генплане, где вместо "хрущевок", которые мы будем сносить, жители этих квартир получат с эквивалентом 1,5 квартиры в новых зданиях, – добавил мэр.

Жителям снесенных хрущевок обещают по 1,5 квартиры в новых домах / Фото podrobnosti

Ранее заместитель председателя комитета по вопросам регионального развития и градостроительства Верховной Рады Елена Шуляк сообщила, что в Украине средний возраст жилого дома составляет 46 лет, а в Киеве 3181 дом считается устаревшим.