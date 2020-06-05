Домашние животные часто становятся членами семьи. В доме у них есть не только игрушки, но и любимые места отдыха.

Для того, чтобы жизнь любимцев была комфортной и безопасной, кухню нужно правильно обустроить, учитывая несколько моментов, пишет dom.ria.

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Отделка

Обезопасить кухню стоит для кошек и собак, ведь остальные животные довольно редко передвигаются по квартире.

Материалы отделки кухни должны быть:

долговечными;

прочными;

гипоаллергенными;

легкоочищаемыми.

Домашним любимцам должно быть комфортно / Фото pinterest

Пол

Выбрать нужно прочное покрытие с легким уходом. Оптимальным вариантом станет натуральный камень, керамогранитная или керамическая плитка. Поверхность должна быть нескользящей, чтобы не причинять неудобств животному.

Многие предпочитают ламинат, паркет или паркетную доску. Стоит учесть, что эти материалы плохо переносят влагу, удары и песок, поэтому, выбирая ламинат, нужно обратить внимание на класс износостойкости – он должен быть высоким.

Стены

Также могут пострадать от собаки или кошки. Низ можно покрасить или отделать плиткой. Что касается цветовой гаммы – более практичными являются не маркие цвета (серый, коричневый и пр.).

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Нужно продумать место для мисок животного / Фото weareart

Мебель

Может быть разной, но нужно учесть потребности питомца. К примеру, предусмотреть выдвижной ящик для мисок животного. Если в доме есть крупная собака – понадобится стойка для рамы, на которую устанавливается миска или поилка. В кухне также можно предусмотреть нишу для места отдыха любимца.

Важные советы

Если в доме есть животные необходимо: