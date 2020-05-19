Совмещенный санузел: плюсы, минусы и как обустроить помещение

Дизайн совмещенного санузла необходимо планировать еще на этапе ремонта. Это позволит использовать площадь максимально практично и рационально.

Чтобы ремонт был удачным, а ванная комната уютной и удобной, стоит обратить внимание и определиться с несколькими пунктами, пишет dom.ria.

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Совмещенный санузелЕдиное помещение, где устанавливается ванная или душ, туалет и умывальник.

Преимущества совмещенного санузла:

меньший расход средств;

больше пространства для мест хранения и мебели;

возможность использовать более крупную технику.

Светлые оттенки помогут расширить пространство / Фото Pinterest

Минусы:

дискомфорт при проживании в квартире более двух жильцов;

обязательна грамотная прокладка коммуникаций;

необходимость в качественной вентиляции.

Душ или ванна?

Это первое, с чем необходимо определиться, планируя ремонт. От выбора зависит дальнейшее размещение всех необходимых вещей.

Душ или ванная – нужно определиться в начале ремонта / Фото Kvartblog

Душевые кабины

Есть есть двух видов:

уголки , которые состоят из одной или двух стенок. Могут быть с поддоном или без. Это компактный вариант, который не "съедает" пространство. Однако он не подойдет тем, кто любит долго постоять под водой.

, которые состоят из одной или двух стенок. Могут быть с поддоном или без. Это компактный вариант, который не "съедает" пространство. Однако он не подойдет тем, кто любит долго постоять под водой. душевые боксы. Имеют 4 стены, высокий поддон, и занимают достаточно много места.

Душ может быть как с поддоном, так и без / Фото Blog.Gnezdo

Ванна

Остается наиболее популярным и практичным вариантом. Она подходит как для взрослых, так и для детей. На сегодняшний день выбор ванн огромен, поэтому ее можно выбрать на любой вкус, бюджет и любого размера.

Важным пунктом в обустройстве является привязка к коммуникациям, от которых зависит размещение ванной, унитаза, полотенцесушителя. Этот момент нужно изучить до начала ремонта.

Как обустроить ванную комнату

Перегородки для зонирования

Можно использовать, чтобы скрыть унитаз. "Стенка" может быть из матового стекла или влагостойкого материала

Стекло и зеркала

Позволят визуально расширить помещение. Это могут быть полки или предметы мебели.

Ниши

Отлично подойдут для размещения душевых уголков, унитаза или ванной.

Даже маленькая ванная комната может быть уютной / Фото Pinterest

Системы хранения

Должны быть компактными и неброскими – без личнего декора, но с продуманным внутренним наполнением.

Цвета и оттенки

В небольших ванных комнатах используются светлые оттенки. Холодные и темные тона больше подходят для просторных санузлов.

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Отделка

Для небольших ванн предпочтительна крупная плитка. Мелкая или мозаика может применяется в отдельных зонах.

Светлые оттенки позволяют сделать интерьер гармоничным / Фото Aquarius

Сантехника

Пространство "сэкономят" подвесные унитазы с инсталляцией, глубокие умывальники, встроенные в ниши ванные.

Спланированный заранее дизайн позволит сделать ванную удобной / Фото dom.ria