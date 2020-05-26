Современный модерн в интерьере: характерные черты, правила оформления и фото
Стиль модерн зародился еще в конце XIX века. Он прост, не имеет аналогов и прекрасно подойдет для любой недвижимости – квартир-студио, жилья с нестандартной планировкой и загородного дома.
Многие путают классический модерн с современным, однако это совершенно разное наполнение. Какие черты отличают современный модерн и как его достичь в интерьере, рассказывает 24 канал.
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Модернв переводе с французского (moderne) означает – современный, новейший.
Характерные черты и правила оформления
- Множество деревянных элементов. Это могут быть окна, двери, пол, потолок, элементы декора стен, мебель и пр. Наиболее часто используются дуб и бук. В случае окрашивания должна быть видна структура волокон.
- Приветствуется ассиметрия.
- Декор, напоминающий переплетение веток деревьев.
- Используются натуральные цвета. Они должны быть приглушенными, в пастельных тонах. К примеру: коричневый, бежевый, мокрый асфальт, жемчужный, черный, серебристый, серый. Возможны контрастные акценты.
Идеально подобранные цвета сделают жилье лаконичным / Фото 8848.repair
- Помещение должно создавать впечатление единого целого. Для этого цвета отделки, текстиля и мебели должны быть правильно подобраны.
- Зонирование. Такой прием допускается с помощью цвета и оттенка. Они должны отвечать основным требованиям.
- Стены должны быть приглушенными, матовыми, фактурность не допускается. Часто используются стеновые панели из дерева или материала, имитирующего его.
В помещении можно сделать акценты, но они не должны быть слишком броскими / Фото 8848.repair
- Пол не должен менять общую картину, но и не должен "теряться". В большинстве случаев дизайнеры используют деревянное покрытие.
- Мебель. Здесь также работает принцип натуральности.
Реализовать дизайн интерьера в современном модерне – задача непростая, но выполнимая.
Если вы хотите идеальный стиль в своем доме, учета каждой мелочи – в этом вам поможет компания 8848.repair. Она разработала дизайн-проект Денали в стиле современный модерн.
Деревянные акценты – отличительная черта современного модерна / Фото 8848.repair
Современный модерн – это смелые декоративные решения с использованием натуральных материалов. В нашей версии интерьера мы акцентировали внимание на деревянном полу, вокруг которого выстраивается все визуальное пространственное решение. Основной "изюминкой" такого стиля является цвет – в нашем случае зеленый, – рассказали в 8848.repair.
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8848.repair занимается ремонтами под ключ, поэтому кроме дизайн-проекта, в стоимость входит внушительный перечень услуг:
- демонтажные работы;
- устройство конструкций скрытого монтажа, фальшстен, подвесных модульных потолков, ниш для штор из гипсокартонных листов;
- штукатурка, шпатлевка, грунтовка и покраска стен и потолков;
- монтаж перфорированных внешних и внутренних уголков отделки.
Следует придерживаться требований относительно сочетания цветов / Фото 8848.repair
Также проводится установка:
- дверей;
- декоративных панелей;
- гидроизоляции влажных зон;
- черновой и самовыравнивающейся стяжки;
- керамической плитки на стенах и потолках;
- плинтуса;
- паркета
- сантехники и санфаянса;
- проводки и освещения (светильников и фурнитуры).
Современный модерн удачно выглядит в любом жилье / Фото 8848.repair
После завершения работ, проводится генеральная уборка.
Кроме того, в цену за квадратный метр входят все расходы на материалы. Таким образом, клиент может сэкономить не только кучу времени, но и денежные средства.