Современный модерн в интерьере: характерные черты, правила оформления и фото

Стиль модерн зародился еще в конце XIX века. Он прост, не имеет аналогов и прекрасно подойдет для любой недвижимости – квартир-студио, жилья с нестандартной планировкой и загородного дома.

Многие путают классический модерн с современным, однако это совершенно разное наполнение. Какие черты отличают современный модерн и как его достичь в интерьере, рассказывает 24 канал.

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Модернв переводе с французского (moderne) означает – современный, новейший.

Характерные черты и правила оформления

Множество деревянных элементов . Это могут быть окна, двери, пол, потолок, элементы декора стен, мебель и пр. Наиболее часто используются дуб и бук . В случае окрашивания должна быть видна структура волокон .

. Это могут быть окна, двери, пол, потолок, элементы декора стен, мебель и пр. Наиболее . В случае окрашивания должна быть видна . Приветствуется ассиметрия.

Декор, напоминающий переплетение веток деревьев.

Используются натуральные цвета. Они должны быть приглушенными, в пастельных тонах. К примеру: коричневый, бежевый, мокрый асфальт, жемчужный, черный, серебристый, серый. Возможны контрастные акценты.

Идеально подобранные цвета сделают жилье лаконичным / Фото 8848.repair

Помещение должно создавать впечатление единого целого . Для этого цвета отделки, текстиля и мебели должны быть правильно подобраны.

. Для этого цвета отделки, текстиля и мебели должны быть Зонирование. Такой прием допускается с помощью цвета и оттенка. Они должны отвечать основным требованиям.

Такой с помощью цвета и оттенка. Они должны Стены должны быть приглушенными, матовыми, фактурность не допускается. Часто используются стеновые панели из дерева или материала, имитирующего его.

В помещении можно сделать акценты, но они не должны быть слишком броскими / Фото 8848.repair

Пол не должен менять общую картину, но и не должен "теряться". В большинстве случаев дизайнеры используют деревянное покрытие.

не должен менять общую картину, но и не должен "теряться". В большинстве случаев дизайнеры Мебель. Здесь также работает принцип натуральности.

Реализовать дизайн интерьера в современном модерне – задача непростая, но выполнимая.

Если вы хотите идеальный стиль в своем доме, учета каждой мелочи – в этом вам поможет компания 8848.repair. Она разработала дизайн-проект Денали в стиле современный модерн.

Деревянные акценты – отличительная черта современного модерна / Фото 8848.repair

Современный модерн – это смелые декоративные решения с использованием натуральных материалов. В нашей версии интерьера мы акцентировали внимание на деревянном полу, вокруг которого выстраивается все визуальное пространственное решение. Основной "изюминкой" такого стиля является цвет – в нашем случае зеленый, – рассказали в 8848.repair.

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8848.repair занимается ремонтами под ключ, поэтому кроме дизайн-проекта, в стоимость входит внушительный перечень услуг:

демонтажные работы; устройство конструкций скрытого монтажа, фальшстен, подвесных модульных потолков, ниш для штор из гипсокартонных листов; штукатурка, шпатлевка, грунтовка и покраска стен и потолков; монтаж перфорированных внешних и внутренних уголков отделки.

Следует придерживаться требований относительно сочетания цветов / Фото 8848.repair

Также проводится установка:

дверей;

декоративных панелей;

гидроизоляции влажных зон;

черновой и самовыравнивающейся стяжки;

керамической плитки на стенах и потолках;

плинтуса;

паркета

сантехники и санфаянса;

проводки и освещения (светильников и фурнитуры).

Современный модерн удачно выглядит в любом жилье / Фото 8848.repair

После завершения работ, проводится генеральная уборка.

Кроме того, в цену за квадратный метр входят все расходы на материалы. Таким образом, клиент может сэкономить не только кучу времени, но и денежные средства.