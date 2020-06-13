Проживание в одном из крупнейших в мире особняков в Лос-Анджелесе (США), известном как Spelling Manor, – не такая простая задача, как кажется.

Около 120 комнат, которые расположены в огромном доме, – настоящее испытание, заявил бывший владелец резиденции Сэм Палмер в интервью The Wall Street Journal.

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По словам Палмера, чтобы добраться до соседнего зала потребуется несколько минут, а ежедневно проходить через все коридоры – занятие утомительное.

Он привел пример, что только одна из спален расположена на 700 кв. м.

Площадь особняка составляет более пяти тысяч квадратных метров / Фото foxbusiness

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Экс-владелец посетовал также на сложный подбор персонала для поместья – для обслуживания необходимо около 50 человек. При виде объема работы, сотрудники требуют повышения заработной платы.

В доме насчитывается около 120 спален / Фото hiltonhyland

Сэм Палмер также рассказал, что опыт управления резиденцией был для него полезным и позволил ему открыть агентство по подбору персонала для люксовых домов, а также заняться организацией поездок в Лос-Анджелес, бронированием авиабилетов и арендным бизнесом.

Площадь одной спальни в шикарном доме – 700 кв. м. / Фото hiltonhyland