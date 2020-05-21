"Сталинка" или новострой: что выбрать

Любой потенциальный покупатель недвижимости стоит перед выбором – "сталинка" или новострой? Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.

Чтобы определиться, какое жилье подойдет, нужно рассмотреть несколько нюансов до заключения сделки, пишет dom.ria.

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"Сталинки"Разговорное название многоквартирных домов, построенных во время правления Иосифа Сталина, преимущественно в стиле неоклассицизм.

Эти квартиры, несмотря на годы постройки, пользуются высоким спросом. Их считают качественными и надежными.

"Сталинки" строились двух видов:

номенклатурные – для руководительского состава для массового заселения.

Особенности номенклатурных сталинских домов:

потолки до 4 метров

большая жилплощадь

расположение в исторических и центральных районах

наличие лифтов

фасады украшен колоннами, лепниной и пр.

В связи с этими характеристиками, квартиры в номенклатурных домах все еще считаются престижными и имеют достаточно высокую стоимость.

В связи с этим, нужно учитывать, что слово "сталинки" подразумевает очень разное жилье, которое отличается и площадью, и планировкой, и стройматериалами. Для верного выбора необходимо все эти нюансы изучить до покупки.

Номенклатурные "сталинки" до сих пор считаются элитным жильем / Фото 20minut

НовостройкаДом, квартиры в котором продаются непосредственно от застройщика. Юридически, как только происходит процесс заселения, этот статус теряется. Однако в реальности новостройками потенциальные покупатели называют любое жилье, которое построено недавно.

Квартиры в новостроях зависят от класса жилья – эконом, комфорт, комфорт+, бизнес.

Чем отличаются новостройки и "сталинки"

Внешний вид

"Элитные сталинки" отличаются красивым фасадом с лепниной, арками, колоннами.

с лепниной, арками, колоннами. Новостройки внешне более разнообразны и в отделке, и в дизайне.

Планировка и площадь

У номенклатурных "сталинок" продуманная планировка , однако площадь однушек – до 50 кв. м., двушек – до 66 кв. м; в обычных – более скромная площадь.

, однако площадь однушек – до 50 кв. м., двушек – до 66 кв. м; в обычных – более скромная площадь. В новостройках есть выбор и площади, и планировки на любой вкус. Здесь однушка может быть от 17 кв. м (смарт-квартира) до 60 кв. м.

Новостройку можно выбрать на любой вкус / Фото UBR

Техсостояние дома

Сталинские дома славятся своим качеством – тогда использовались более качественные материалы.

– тогда использовались более качественные материалы. Качество новостроя зависит от застройщика и от класса жилья.

Инжернерные сети

В "сталинках" при заселении зачастую требуется капитальный ремонт – в силу возраста трубы, проводка и прочее поизносились .

– в силу возраста трубы, проводка и прочее . В новостроях новые коммуникации, соответствующие современным потребностям.

Высота потолков

В сталинских постройках может достигать 4 м .

. В новостроях зависит от класса жилья – от 2,5 м до 5 м (в клубных домах). Стандартная высота – 2,7 м.

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Толщина стен

В "сталинках" толстые стены . Это позволяет не слышать топот и музыку из квартиры соседей. Однако межкомнатные перегородки в такой недвижимости уже достаточно хрупкие .

. Это позволяет из квартиры соседей. Однако межкомнатные перегородки в такой недвижимости уже . В панельных новостройках – тонкие стены и требуется дополнительная звукоизоляция. Лучше обстоят дела в кирпичных и монолитных домах.

Лифты и паркинги

В старом жилом фонде нет паркингов и лифтов (исключение – номенклатурные "сталинки").

(исключение – номенклатурные "сталинки"). Во многих новых объектах есть подземные паркинги, а также 2-3 лифта.

И у новостроек, и у "сталинок" есть свои плюсы и минусы / Фото Jack House

Отопление

"Сталинки" зачастую подключены к централизованной системе отопления , иногда – оборудованы индивидуальным.

, иногда – оборудованы индивидуальным. В новых домах есть возможность установить теплосчетчик – это позволит экономить на платежах и самостоятельно определять температуру воздуха в квартире в зимнее время.

Ремонт

В "сталинке" ремонтные работы можно отсрочить, если предыдущие жильцы заменили инженерные сети.

если предыдущие жильцы заменили инженерные сети. Новые квартиры сдаются, как правило, под отделку. В таком случае необходимо будет потратиться на ремонт.

Выбирая квартиру, также стоит обратить внимание на расположение дома. Часто именно этот фактор играет определяющую роль.