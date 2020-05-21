"Сталинка" или новострой: что выбрать
Любой потенциальный покупатель недвижимости стоит перед выбором – "сталинка" или новострой? Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.
Чтобы определиться, какое жилье подойдет, нужно рассмотреть несколько нюансов до заключения сделки, пишет dom.ria.
Актуально Зеленский раскрыл подробности ипотеки под 10%
"Сталинки"Разговорное название многоквартирных домов, построенных во время правления Иосифа Сталина, преимущественно в стиле неоклассицизм.
Эти квартиры, несмотря на годы постройки, пользуются высоким спросом. Их считают качественными и надежными.
"Сталинки" строились двух видов:
- номенклатурные – для руководительского состава
- для массового заселения.
Особенности номенклатурных сталинских домов:
- потолки до 4 метров
- большая жилплощадь
- расположение в исторических и центральных районах
- наличие лифтов
- фасады украшен колоннами, лепниной и пр.
В связи с этими характеристиками, квартиры в номенклатурных домах все еще считаются престижными и имеют достаточно высокую стоимость.
В связи с этим, нужно учитывать, что слово "сталинки" подразумевает очень разное жилье, которое отличается и площадью, и планировкой, и стройматериалами. Для верного выбора необходимо все эти нюансы изучить до покупки.
Номенклатурные "сталинки" до сих пор считаются элитным жильем / Фото 20minut
НовостройкаДом, квартиры в котором продаются непосредственно от застройщика. Юридически, как только происходит процесс заселения, этот статус теряется. Однако в реальности новостройками потенциальные покупатели называют любое жилье, которое построено недавно.
Квартиры в новостроях зависят от класса жилья – эконом, комфорт, комфорт+, бизнес.
Чем отличаются новостройки и "сталинки"
Внешний вид
- "Элитные сталинки" отличаются красивым фасадом с лепниной, арками, колоннами.
- Новостройки внешне более разнообразны и в отделке, и в дизайне.
Планировка и площадь
- У номенклатурных "сталинок" продуманная планировка, однако площадь однушек – до 50 кв. м., двушек – до 66 кв. м; в обычных – более скромная площадь.
- В новостройках есть выбор и площади, и планировки на любой вкус. Здесь однушка может быть от 17 кв. м (смарт-квартира) до 60 кв. м.
Новостройку можно выбрать на любой вкус / Фото UBR
Техсостояние дома
- Сталинские дома славятся своим качеством – тогда использовались более качественные материалы.
- Качество новостроя зависит от застройщика и от класса жилья.
Инжернерные сети
- В "сталинках" при заселении зачастую требуется капитальный ремонт – в силу возраста трубы, проводка и прочее поизносились.
- В новостроях новые коммуникации, соответствующие современным потребностям.
Высота потолков
- В сталинских постройках может достигать 4 м.
- В новостроях зависит от класса жилья – от 2,5 м до 5 м (в клубных домах). Стандартная высота – 2,7 м.
Читайте Развенчаны главные мифы о жизни в новостройках
Толщина стен
- В "сталинках" толстые стены. Это позволяет не слышать топот и музыку из квартиры соседей. Однако межкомнатные перегородки в такой недвижимости уже достаточно хрупкие.
- В панельных новостройках – тонкие стены и требуется дополнительная звукоизоляция. Лучше обстоят дела в кирпичных и монолитных домах.
Лифты и паркинги
- В старом жилом фонде нет паркингов и лифтов (исключение – номенклатурные "сталинки").
- Во многих новых объектах есть подземные паркинги, а также 2-3 лифта.
И у новостроек, и у "сталинок" есть свои плюсы и минусы / Фото Jack House
Отопление
- "Сталинки" зачастую подключены к централизованной системе отопления, иногда – оборудованы индивидуальным.
- В новых домах есть возможность установить теплосчетчик – это позволит экономить на платежах и самостоятельно определять температуру воздуха в квартире в зимнее время.
Ремонт
- В "сталинке" ремонтные работы можно отсрочить, если предыдущие жильцы заменили инженерные сети.
- Новые квартиры сдаются, как правило, под отделку. В таком случае необходимо будет потратиться на ремонт.
Выбирая квартиру, также стоит обратить внимание на расположение дома. Часто именно этот фактор играет определяющую роль.