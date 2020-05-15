Стоит ли переезжать в пригород? Динамика цен на вторичную недвижимость в 2019-2020 году

Эксперты сайта Rieltor.ua, где каждый день публикуют новые объявления от владельцев и агентов, подготовили инфографику.

Компания выяснила, как с начала прошлого года изменились суммы, которые покупатели платят за вторичные квартиры.

Ирпень: "однушки" и "двушки" стали дороже почти на четверть

В течение года активнее всего росли цены в Ирпене. Специалисты считают, что здесь подорожание вызвал спрос. "Вторичка" в этом районе стоит дешевле, чем в других пригородах. Например, за однокомнатную в среднем просят только 24 тыс. долл., в то время как в Петропавловской Борщаговке – 40 тыс. долл. Низкие цены и относительная близость столицы вызывают интерес покупателей, что провоцирует повышение цен.

Больше всего в городе выросла стоимость "однушек" – на 26,4%. Это максимальный показатель среди одно-, двух- и трехкомнатных квартир в пригородах, которые рассматривались во время подготовки этого материала. Впрочем, двухкомнатные тоже подорожали существенно – на 25%. И даже просторные трехкомнатные выросли за год с 37 до 44 тыс. долл., т. е. на 19%.

Вишневое: быстрее всего цены растут на большие квартиры

Здесь рынок недвижимости развивался по непривычному сценарию: больше подорожали трехкомнатные – на 25%, с 44 до 55 тыс. долл. Это говорит о том, что в этой части Киевской области чаще ищут жилье для комфортной жизни, например, семьи со средним доходом, которые хотят улучшить свои условия.

Впрочем, одно- и двухкомнатные не сильно отстали. Это жилье подорожало на 17,8 и 22,5% соответственно. В результате стоимость "однушек" и "двушек" в Вишневом почти сравнялась с дорогой Софиевской Борщаговкой.

Софиевская и Петропавловская Борщаговки: умеренный рост

Все типы квартир подорожали в этих пригородах меньше, чем квартиры в Вишневом или Ирпене. При этом самый невысокий рост в рейтинге – у двухкомнатных в Петропавловской Борщаговке – 9,6%. Следующие с конца – трехкомнатные в Софиевской Борщаговке, они стали стоить больше только на 11,7%. Но несмотря на умеренную динамику, цены недвижимости в этих районах пока выше, чем в других киевских пригородах из рейтинга.

Почему подскочила стоимость вторичного жилья?

Чтобы всесторонне оценить динамику рынка недвижимости, нужно обратить внимание не только на рост цен в долларах. Не менее важно учитывать колебания курса валют, они также влияют на стоимость вторичных квартир.

С начала 2019 по первые месяцы 2020 года гривна выросла почти на 9% (с 27 гривен за доллар в феврале 2019 до 25 гривен в феврале 2020). А значит, изменение цен на жилье в национальной валюте происходит намного медленнее, чем в долларах. В гривнах квартиры в Ирпене подорожали только на 10–17%. А двух- и трехкомнатные в Софиевской Борщаговке, а также "трешки" в Петропавловской выросли менее чем на 3%.

Такую динамику, скорее всего, формируют ожидания продавцов. Большинство собственников не верят в то, что гривна будет укрепляться в долгосрочной перспективе. Они не хотят терять средства и корректируют цены в долларах соответствии с изменением курса.