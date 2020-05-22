В Украине хотят продавать квартиры по новым правилам

В Верховной Раде готовят законопроект о защите прав инвесторов-покупателей жилья. Если документ примут, он не будет касаться долгостроев, которые уже есть в стране.

В Украине инвесторам хотят предоставить право быть собственниками жилья еще до ввода дома в эксплуатацию, пишет Ubr.ua.

Актуально Развенчаны главные мифы о жизни в новостройках

Законопроект находится в комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Все ще идут дискуссии относительно того, какие именно положения в нем будут, однако приведем важнейшие из них:

законопроект вводит ряд новых понятий . Основное из них – составная часть делимого объекта незавершенного строительства. Имеется в виду приобретенная инвестором жилплощадь ;

. Основное из них – составная часть делимого объекта незавершенного строительства. Имеется в виду ; квартира в доме, который строится, становится отдельным объектом гражданских прав;

Право собственности покупатель сможет получить еще до ввода дома в эксплуатацию /Фото gdevkievezhithorosho

продавать квартиры можно будет только после госрегистрации права собственности объекта строительства за застройщиком. После этого реализовывать недвижимость сможет только то юрлицо , которое оформило это право собственности;

можно будет объекта строительства за застройщиком. После этого , которое оформило это право собственности; приобретение/инвестирование будет ограничено договорами купли-продажи объектов недвижимости. Это означает, что инвестор покупает квартиру в строящемся доме, а не получает право требования уплаченных квадратных метров;

в строящемся доме, уплаченных квадратных метров; в договоре купли-продажи обяжут указывать идентификатор будущего объекта недвижимости в Единой электронной системе, регистрационный номер в Государственном реестре имущественных прав на недвижимость с указанием его характеристик (этаж, цена, сроки завершения строительства и ответственность за невыполнение условий).

В Украине хотят расширить права инвесторов /Фото Dengi

Если фактическая площадь достроенного жилья окажется более чем на 10% большей, чем указано в договоре, застройщик не будет иметь права требовать доплату от покупателя.

Согласно документу, заказчик автоматически будет получать право собственности на строящийся объект после получения разрешения на выполнение строительных работ.

Важным является еще один момент. В случае принятия законопроекта, застройщик до ввода объекта в эксплуатацию 10-13% площади не сможет продавать жилье. Это будет считаться гарантийным объемом в случае банкротства компании или какого-то форс-мажора.

Читайте "Сталинка" или новострой: что выбрать

По словам замглавы профильного комитета ВР Елены Шуляк, законопроект будет зарегистрирован в парламенте после окончания карантина.

Она уверена, что депутаты проголосуют за него "без проволочек". В таком случае, документ вступит в силу через 6 месяцев после принятия.