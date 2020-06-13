В Украине хотят вывести риелторов из "тени": что изменится
В Украине хотят детенизировать предоставление риелторских услуг и сделать прозрачные условия для этой деятельности. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.
В случае принятия проекта закона №3618 "О риелторской деятельности в Украине", будет создана Единая информационная база данных об объектах недвижимости, пишет РБК-Украина.
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Кто сможет быть риелтором
В документе четко определяется понятие "риелтор".
Для получения статуса брокера необходимо:
- иметь полное среднее общее образование;
- пройти профессиональную подготовку;
- сдать квалификационный экзамен;
- иметь действующее квалификационное свидетельство риелтора по недвижимости.
В случае несоответствия одному из пунктов, лицу запрещается заниматься риелторской деятельностью.
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Штрафы
Деятельность без необходимого свидетельства или сертификата, будет наказываться штрафом в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500-17000 гривен) с конфискацией средств, полученных за услуги.
За повторное нарушение, совершенное в течение года, штраф составит 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000-34 000 гривен) с конфискацией денег, полученных за свою деятельность.
Риелторы смогут работать только официально / Фото belpressa
Какие права получат клиенты риелторов
Потребители риелторских услуг смогут:
- выбирать субъекта риелторской деятельности;
- получать информацию о выполнении условий подписанного договора и требовать его расторжения в случае невыполнения условий брокером;
- требовать возмещения вреда, причиненного расторжением договора по вине риелтора;
- получать информацию по операциям с недвижимым имуществом;
- получать доступ к информации, обнародованной в Реестре и Единой информационной базе данных через Интернет;
- обращаться в суд в установленным законодательством порядке.