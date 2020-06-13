В Украине хотят детенизировать предоставление риелторских услуг и сделать прозрачные условия для этой деятельности. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.

В случае принятия проекта закона №3618 "О риелторской деятельности в Украине", будет создана Единая информационная база данных об объектах недвижимости, пишет РБК-Украина.

Читайте Как коронавирус "ударил" по недвижимости: раскрыты подробности

Кто сможет быть риелтором

В документе четко определяется понятие "риелтор".

Риелтор – аттестованный специалист в сфере риэлторской деятельности, сдавший квалификационный экзамен с положительным результатом.

Для получения статуса брокера необходимо:

иметь полное среднее общее образование;

пройти профессиональную подготовку;

сдать квалификационный экзамен;

иметь действующее квалификационное свидетельство риелтора по недвижимости.

В случае несоответствия одному из пунктов, лицу запрещается заниматься риелторской деятельностью.

Актуально Названа страна с самой дорогой недвижимостью в мире

Штрафы

Деятельность без необходимого свидетельства или сертификата, будет наказываться штрафом в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500-17000 гривен) с конфискацией средств, полученных за услуги.

За повторное нарушение, совершенное в течение года, штраф составит 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000-34 000 гривен) с конфискацией денег, полученных за свою деятельность.

Риелторы смогут работать только официально / Фото belpressa

Какие права получат клиенты риелторов

Потребители риелторских услуг смогут: