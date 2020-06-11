В Италии можно приобрести частный жилой дом всего за 1 евро. Недвижимость находится в коммуне Чинкуэфронди в регионе Калабрия.

Программа получила название "Операция "Красота" и призвана решить проблему оттока молодежи в крупные города, пишет CNN travel со ссылкой на мэра коммуны.

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В Чинкуэфронди с начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не было зафиксировано ни единого случая заражения.

Почему такая цена

Молодые люди массово выезжают из деревни. Власти коммуны надеются, что выгодные условия приобретения жилья помогут избежать сокращения населения.

Власти хотят привлечь в коммуну новых жителей / Фото p.happy92, Instagram

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Какие условия

Приобретая жилье в коммуне, покупатель обязуется в течение трех лет отремонтировать купленный дом, а также оплатить специальный сбор в размере 250 евро. В случае, если ремонтные работы не будут завершены в течение указанного срока, нового владельца недвижимости оштрафуют на 20 тысяч евро.

Покупатель должен отремонтировать дом в течение 3-х лет / Фото angelocafemiro, Instagram