В Великобритании женщина пошла на хитрость и заполучила дом мечты
Жительница Великобритании Салли Дикин захотела получить недвижимость, которая не продавалась, и подсунула письмо его владельцам.
Женщина мечтала приобрести дом в городе Донкастер (Великобритания) и пошла на хитрый шаг. Об этом Салли Дикин рассказала в интервью Daily Mail.
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Салли написала письмо хозяевам жилья. Она призналась, что мечтает купить дом, если его когда-нибудь будут выставят на продажу.
Спустя некоторое время владельцы согласились и продали ей коттедж за 237 тысяч долларов.
Женщине удалось заполучить жилье мечты / Фото Sally Deakin, Instagram
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Салли Дикин, которая увлекается дизайном интерьера, преобразила жилище. Женщина сделала каждую комнату уникальной, стильной и интересной. По ее словам, работы обошлись ей в 16 тысяч долларов. Теперь недвижимость оценивается в 276 тысяч долларов.
После ремонта дом подорожал на 40 тысяч долларов / Фото Sally Deakin, Instagram