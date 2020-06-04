Начиная ремонт, любой владелец хочет, чтобы жилье как можно дольше выглядело стильным, модным и актуальным. Для этого необходимо продумать до мелочей дизайн и цветовую гамму.

Выбор цвета для санузла – решение непростое и зависит от особенностей планировки, освещения и площади помещения. Также есть несколько критериев, на которые стоит обратить внимание перед началом ремонта, пишет dom.ria.

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На что обратить внимание

Дизайн-проект

Для удачного ремонта рекомендуется заранее разработать дизайн-проект. Нужно учесть, что цвет ванной комнаты подбирается в сочетании с мебелью, сантехникой, освещением и отделкой. Наглядная демонстрация позволит представить, как все это будет смотреться в конечном результате, поэтому лучше сделать визуализацию.

Планировка

Тип и технические особенности также влияют на выбор цвета. Темные оттенки не подойдут для небольших помещений и визуально сделают их еще меньше. Для оформления ниш или выпуклостей лучше выбрать контрастные цвета или другой материал отделки.

Сочетание разных материалов придаст помещению уникальности / Фото trizio

Освещение

На восприятие цветовой гаммы влияет положение светильника и тип лампы. Также в санузлах рекомендуется использовать дополнительное освещение (как правило, его располагают в районе зеркала или раковины). Это позволит сделать помещение более светлым и просторным.

Стиль

Для гармоничной обстановки, стиль ванной и комнат должен перекликаться, а цвета не должны выбиваться из общей картины:

классика в интерьере подразумевает использование природных древесных и зеленых оттенков;

подразумевает использование природных древесных и зеленых оттенков; французский – сочетания белого и фиолетового в разных оттенках;

– сочетания белого и фиолетового в разных оттенках; японский стиль – преимущественно персиковые тона с красно-черными акцентами;

– преимущественно персиковые тона с красно-черными акцентами; африканский стиль – сочетания песчаных и коричневых оттенков;

– сочетания песчаных и коричневых оттенков; модерн – разнообразные древесные оттенки на фоне белого;

– разнообразные древесные оттенки на фоне белого; эклектика и фьюжн – любая палитра с повторением в мелких деталях;

– любая палитра с повторением в мелких деталях; поп-арт и авангард – яркие и контрастные цвета.

Светлые оттенки всегда остаются в моде / Фото trizio

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Подбор палитры

Для оформления ванной комнаты наиболее часто используют два-три основных цвета. Они подбираются по двум принципам:

нейтрально-спокойный; ярко-бодрящий (для акцента).

Сочетание белого и древесных оттенков актуально смотрится в любой ванной / Фото trizio

Популярные приемы для санузла

Для того, чтобы помещение выглядело более стильно и интересно, можно использовать некоторые цветовые приемы: