Как выбрать цвет санузла: важные критерии и подсказки
Начиная ремонт, любой владелец хочет, чтобы жилье как можно дольше выглядело стильным, модным и актуальным. Для этого необходимо продумать до мелочей дизайн и цветовую гамму.
Выбор цвета для санузла – решение непростое и зависит от особенностей планировки, освещения и площади помещения. Также есть несколько критериев, на которые стоит обратить внимание перед началом ремонта, пишет dom.ria.
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На что обратить внимание
Дизайн-проект
Для удачного ремонта рекомендуется заранее разработать дизайн-проект. Нужно учесть, что цвет ванной комнаты подбирается в сочетании с мебелью, сантехникой, освещением и отделкой. Наглядная демонстрация позволит представить, как все это будет смотреться в конечном результате, поэтому лучше сделать визуализацию.
Планировка
Тип и технические особенности также влияют на выбор цвета. Темные оттенки не подойдут для небольших помещений и визуально сделают их еще меньше. Для оформления ниш или выпуклостей лучше выбрать контрастные цвета или другой материал отделки.
Сочетание разных материалов придаст помещению уникальности / Фото trizio
Освещение
На восприятие цветовой гаммы влияет положение светильника и тип лампы. Также в санузлах рекомендуется использовать дополнительное освещение (как правило, его располагают в районе зеркала или раковины). Это позволит сделать помещение более светлым и просторным.
Стиль
Для гармоничной обстановки, стиль ванной и комнат должен перекликаться, а цвета не должны выбиваться из общей картины:
- классика в интерьере подразумевает использование природных древесных и зеленых оттенков;
- французский – сочетания белого и фиолетового в разных оттенках;
- японский стиль – преимущественно персиковые тона с красно-черными акцентами;
- африканский стиль – сочетания песчаных и коричневых оттенков;
- модерн – разнообразные древесные оттенки на фоне белого;
- эклектика и фьюжн – любая палитра с повторением в мелких деталях;
- поп-арт и авангард – яркие и контрастные цвета.
Светлые оттенки всегда остаются в моде / Фото trizio
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Подбор палитры
Для оформления ванной комнаты наиболее часто используют два-три основных цвета. Они подбираются по двум принципам:
- нейтрально-спокойный;
- ярко-бодрящий (для акцента).
Сочетание белого и древесных оттенков актуально смотрится в любой ванной / Фото trizio
Популярные приемы для санузла
Для того, чтобы помещение выглядело более стильно и интересно, можно использовать некоторые цветовые приемы:
- "светлый верх – темный низ" (разные цвета стен и пола);
- одинаковый цвет пола и нижней части стены, остальная часть – светлая;
- оттенки одного цвета в разных пропорциях (голубой и синий, сиреневый и розовый);
- однотонный светлый с темным с рисунком;
- три стены в спокойном цвете, четвертая – яркая;
- смена способа облицовки.