В Украине напольная плитка представлена в огромном ассортименте. Она бывает нескольких видов и при выборе легко растеряться.

Выбирая плитку, необходимо обратить внимание не только на материал, но и на помещение, для которого она нужна, пишет dom.ria.

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Виды плитки

Кафель

Это керамическая плитка, которая используется для облицовки пола и стен. Материал является прочным и экологичным. Производится с разной износостойкостью – для пола необходимо выбирать самую качественную.

Керамогранитная плитка

Изготавливается путем прессования и обжига натуральных компонентов. Прочный и износостойкий материал. Дизайн керамогранитной плитки ограничен – это однотонные оттенки, под бетон, дерево или камень.

Керамогранитная плитка – прочная и износостойкая / Фото pol-pro

Каменная плитка

Выглядит респектабельно, прочная и экологически безопасная. Холодная и некомфортная для жилых комнат.

Клинкерная

Глазурованная плитка, которую обжигают при очень высоких температурах. Она не поглощает воду, легко чистится, является прочной, износостойкой и морозоустойчивой. Педставлена в широком ассортименте.

ПВХ-плитка

Производится из винила, иногда с кварцевым песком или крошкой природного камня. Напоминает линолеум, только более плотная и износостойкая. От аналогов отличается более коротким сроком эксплуатации.

Виниловая плитка подойдет для квартиры / Фото bigl

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Основные факторы для выбора плитки

Класс износостойкости – чем он выше, тем лучше плитка выдерживает нагрузки и механические воздействия.

– чем он выше, тем лучше плитка выдерживает нагрузки и механические воздействия. Устойчивость к воздействию химических веществ – плитка должна выдерживать уборку бытовой химией.

– плитка должна выдерживать уборку бытовой химией. Срок эксплуатации – плитка должна прослужить 10-15 лет до следующего ремонта.

– плитка должна прослужить 10-15 лет до следующего ремонта. Влагопоглощение – для ванной комнаты и кухни плитка должна быть показателем не выше 3%;

– для ванной комнаты и кухни плитка должна быть показателем не выше 3%; Безопасность – для детской комнаты, ванной, кухни и коридора лучше выбирать покрытие с нескользящей поверхностью.

При выборе плитки также стоит учитывать интерьер конкретного помещения. К примеру, для жилья в стиле лофт подойдет керамогранит под бетон, для винтажа – метлахская плитка со вставками мозаики, а для средиземноморского стиля – серо-коричневый камень.

Выбирая плитку, стоит учесть и дизайн жилья / Фото design-homes