Как выбрать сантехнику для кухни: основные правила и нюансы

На кухне люди проводят значительную часть своего времени, поэтому выбор сантехники – важный вопрос, от которого зависят комфорт и удобство.

Чтобы кухня была уютной и практичной, следует правильно подобрать мойку и смеситель. Каких правил для этого нужно придерживаться, рассказывает 24 канал.

Читайте Ремонт кухни: названы основные ошибки

Главные правила

Необходимо определиться с размером. Выбирая мойку, нужно учесть, какая рабочая площадь поверхности останется после ее установки. Важно подобрать мойку и смеситель из качественного материала. Некоторые красивые и дорогие модели теряют вид уже через пару месяцев использования. Срок гарантийной службы товара должен быть от 20 до 50 лет. Именно такие условия предоставляют производители качественной сантехники.

Угловая мойка поможет сэкономить место в кухне / Фото happymodern

Актуально Как обустроить маленькую кухню: лучшие идеи

Какой должна быть мойка

качественной , чтобы выдерживать возможные случайные удары и высокие температуры, не маркой;

, чтобы выдерживать возможные случайные удары и высокие температуры, не маркой; глубиной 15-18 см – это позволит вместить большое количество посуды и обеспечит удобство в использовании;

– это позволит вместить большое количество посуды и обеспечит удобство в использовании; прямой или угловой – зависит от желания хозяйки;

– зависит от желания хозяйки; врезной (устанавливается в отверствие, проделанное в столешнице) или накладной (подобна крышке).

Мойки бывают:

из нержавеющей стали – долговечны и непритязательны в уходе; из керамики – экологичны и стильны; из искусственного камня – просты в уходе, "поглощают" звук и вписываются в любой дизайн.

Мойка в кухне может быть как угловой, так и прямой / Фото repaireasily

Выбор смесителя

Смесители также бывают нескольких видов:

двухвентильные (с двумя кран-буксами или ручками для горячей и холодной воды);

(с двумя кран-буксами или ручками для горячей и холодной воды); однорычажные – с одной ручкой;

– с одной ручкой; бесконтактные – включаются без прикосновения;

– включаются без прикосновения; термостатические (происходит подача воды заданной температуры).

Перед покупкой смесителя, нужно определиться с материалом. Наиболее надежным для корпуса считается латунь – он не подвержен коррозии.

Более бюджетный вариант – смесители из симулина (сплав алюминия и кремния). Однако нужно понимать, что они недолговечны и достаточно хрупки.

Качественную сантехнику лучше приобретать в официальных магазинах компаний. Это позволит избежать приобретения поддельных товаров.