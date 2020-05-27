Как выбрать сантехнику для кухни: основные правила и нюансы
На кухне люди проводят значительную часть своего времени, поэтому выбор сантехники – важный вопрос, от которого зависят комфорт и удобство.
Чтобы кухня была уютной и практичной, следует правильно подобрать мойку и смеситель. Каких правил для этого нужно придерживаться, рассказывает 24 канал.
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Главные правила
- Необходимо определиться с размером. Выбирая мойку, нужно учесть, какая рабочая площадь поверхности останется после ее установки.
- Важно подобрать мойку и смеситель из качественного материала. Некоторые красивые и дорогие модели теряют вид уже через пару месяцев использования.
- Срок гарантийной службы товара должен быть от 20 до 50 лет. Именно такие условия предоставляют производители качественной сантехники.
Угловая мойка поможет сэкономить место в кухне / Фото happymodern
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Какой должна быть мойка
- качественной, чтобы выдерживать возможные случайные удары и высокие температуры, не маркой;
- глубиной 15-18 см – это позволит вместить большое количество посуды и обеспечит удобство в использовании;
- прямой или угловой – зависит от желания хозяйки;
- врезной (устанавливается в отверствие, проделанное в столешнице) или накладной (подобна крышке).
Мойки бывают:
- из нержавеющей стали – долговечны и непритязательны в уходе;
- из керамики – экологичны и стильны;
- из искусственного камня – просты в уходе, "поглощают" звук и вписываются в любой дизайн.
Мойка в кухне может быть как угловой, так и прямой / Фото repaireasily
Выбор смесителя
Смесители также бывают нескольких видов:
- двухвентильные (с двумя кран-буксами или ручками для горячей и холодной воды);
- однорычажные – с одной ручкой;
- бесконтактные – включаются без прикосновения;
- термостатические (происходит подача воды заданной температуры).
Перед покупкой смесителя, нужно определиться с материалом. Наиболее надежным для корпуса считается латунь – он не подвержен коррозии.
Более бюджетный вариант – смесители из симулина (сплав алюминия и кремния). Однако нужно понимать, что они недолговечны и достаточно хрупки.
Качественную сантехнику лучше приобретать в официальных магазинах компаний. Это позволит избежать приобретения поддельных товаров.